Unas 3.000 personas reclaman en Valladolid las 35 horas y el desarrollo la carrera profesional en la Junta

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han convocado esta protesta de carácter autonómico en Valladolid tras las que se han llevado a cabo durante varias semanas en las diferentes provincias.

Así, con varias pancartas en las que se podía leer 'Junta de Castilla y León. Cumple tus acuerdos. 35 horas ya' y banderas de los tres sindicatos, los manifestantes han partido del Paseo de Filipinos para continuar por la plaza de Colón, Gamazo, Plaza de España, Teresa Gil y Regalado y finalizar la protesta ante la Delegación de la Junta en Valladolid, en la calle Duque de la Victoria.

A lo largo del recorrido han vuelto a proclamar las consignas habituales en las protestas como "35 horas, ahora, ahora, ahora" o "palabra de Mañueco, palabra de muñeco", en referencial al incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo firmado en mayo de 2019.

En el marco de la manifestación, el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ha criticado los problemas "internos" de los "dos gobiernos o tres" que hay en la Junta y ha censurado que se atribuya a la celebración de elecciones sindicales el incumplimiento del acuerdo para la implantación de la jornada de 35 horas.

"Quizá las elecciones no están en los sindicatos, sino en el gobierno que sustenta al otro gobierno, no se si son primarias o no", ha ironizado Pérez Urueña, quien ha recordado que el acuerdo se firmó en mayo y tenía que haberse cumplido en octubre, pero se ha llegado prácticamente a marzo y además de incumplir la Junta no ha vuelto a hablar con los sindicatos sobre esta cuestión desde noviembre.

"De las 35 horas que ha firmado ella y comprometido, que ha engañado a trabajadores y ciudadanos, no quiere saber nada de ellas, sólo habla con la prensa para echar la culpa a los sindicatos", ha agregado.

Asimismo, ha señalado que la los sindicatos no tienen la culpa "absolutamente de nada" porque firman y cumplen y quien no lo hace es la Junta, que además no puede exigir a los demás que lo hagan porque no tiene ninguna "validez moral".

CARRERA PROFESIONAL

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de CSIF, Raquel Fernández, ha recordado que también reivindican la carrera profesional, cuya ley se elaboró "sin tener en cuenta" a las organizaciones sindicales que representan a los empleados públicos, pero además su desarrollo tenía que haber estado antes de final de 2019.

Sin embargo, actualmente lo único que hay es un borrador que han rechazado las tres organizaciones al que han dicho "no" porque su falta de objetividad, por no contemplar una convocatoria extraordinaria, porque van a haber empleados públicos "de primera y de segunda", con empleados públicos como los docentes a los que hacen elegir entre carrera y sexenios, "que nada tiene que ver", o trabajadores de la Administración General que llevan desde 2010 esperando también su carrera profesional.

Finalmente, Carlos Julio López Inclán, del Área Pública de CCOO en Castilla y León, ha incidido en que los tres sindicatos mayoritarios y más representativos de la Junta van unidos en estas reivindicaciones, lo que niega "de principio y de manera más que manifiesta" lo que dice el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, cuando dice que no se puede llegar a acuerdos porque hay elecciones sindicales.

A este respecto, ha señalado que, aunque las tres organizaciones compiten en el proceso electoral, han ido unidas desde hace más de año y medio en una reivindicación que consideraban "justa", con un acuerdo en mayo de 2019 y que después Junta incumplió.

López Inclán ha criticado que el Ejecutivo autonómico no sólo no cumple los acuerdos que firma, sino incluso los que se rubrican en Madrid porque en lo que se refiere a los fondos adicionales se estableció que se acordara su reparto a través negociación colectiva y agentes sociales.

Sin embargo, ha asegurado que "no sólo no se ha negociado" sino que en la última reunión de la Mesa General de Empleados Públicas mantenida hace poco más de 15 días certificó "que se lo había gastado en algunas cuestiones discrecionales".

"La Junta mienta, hace trampas, no negocia y engaña a todos los empleados públicos y a la ciudadanía, está en una situación económica catastrófica que no quiere reconocer y por eso no cumple los acuerdos que tiene con sus empleados", ha agregado.

PROTESTA DE ENFERMERÍA

Por su parte, el Sindicato de Enfermería Satse se ha concentrado en el Hospital Clínico Universitario y en el Centro de Especialidades Arturo Eyries de Valladolid para exigir también la aplicación de las 35 horas entre enfermeras y fisioterapeutas, al igual que están haciendo en el resto de comunidades autónomas, con el consiguiente aumento de la plantilla de estos profesionales.

Satse considera que los trabajadores de la Junta de Castilla y León no pueden ser tratados como personal de segunda frente al resto de los empleados públicos del Estado.

"Es hora de recuperar los derechos perdidos al igual que el resto", ha señalado en un comunicado el sindicato, que ha recordado que las enfermeras del turno rotatorio fueron las más afectadas con la implantación de la jornada de 37,5 horas debido a que al acumular el incremento de jornada en jornadas completas perdieron más de 15 días de descanso anuales, lo que equivale a no disfrutar de ningún día festivo a lo largo de año.