València condemna l'Holocaust amb l'abstenció de Vox, que va frustrar al gener una declaració institucional

Amb la seua moció alternativa, el Govern del Rialto ha recuperat el text de la declaració institucional sobre el 75 aniversari de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz que no va poder prosperar com a tal en el ple ordinari de gener perquè Vox no la va recolzar en fer referència al col·lectiu LGTBI.

Aleshores, la negativa d'aquest grup va fer que la declaració institucional es debatera com una moció d'urgència que va tirar endavant amb el suport de l'equip de govern, PP, Cs i el rebuig de Vox. Aquesta formació demanava recordar totes les persones que van patir persecució en els centres d'extermini nazis, "especialment, a la comunitat jueva, als catòlics, dissidents polítics, persones d'ètnia gitana i homosexuals objecte de persecució i mort".

La iniciativa aprovada aquest dijous va més enllà i expressa el suport i reconeixement a totes les víctimes i supervivents de l'Holocaust, rebutjant "antisemitisme, islamofòbia, racisme, LGTBIfòbia, discriminació cap a persones amb diversitat funcional o per qualsevol tipus de diversitat, origen, pensament o creença", així com "el negacionisme d'aquests terribles fets".