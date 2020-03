"El desagüe de mi balcón va al porche de la vecina pero ya estaba cuando compró la casa, ¿quién debe pagar el arreglo?"

Las comunidades de propietarios tienen cada semana una cita con el consultorio en el que el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid da cumplida respuesta a las inquietudes que surgen en el día a día de los edificios. Para formular tu pregunta escribe a la dirección de correo electrónico consultoriovivienda@20minutos.es. Estas son las dudas resueltas esta semana.

PREGUNTA Los desagües de mi balcón van a parar al porche de la vecina de abajo. Dice que tengo que arreglarlo o me denuncia.

Mi duda es sobre mi responsabilidad, ya que los desagües están ahí desde que se construyó la vivienda y la vecina ya compró la casa con los desagües así, mientras que yo adquirí mi casa después que ella.

RESPUESTA DEL EXPERTO Si el edificio les pertenece a ambas, dado que los desagües forman parte de los elementos comunes del edificio y se encuentran de origen en la finca, si hay que realizar algún tipo de obra de reparación o adecuación deberá asumirlo como gasto general entre ambas viviendas al tratarse de un proindiviso.

PREGUNTA He adquirido una parcela con un chalet unifamiliar adosado en el municipio de Rivas Vaciamadrid (Madrid). Dicha parcela consta de un jardín trasero, la citada vivienda y un espacio de aparcamiento al aire libre con la entrada a pie por la parte delantera, que alcanza hasta el límite de un vial común de la urbanización.

En la urbanización los elementos comunes están perfectamente delimitados: la zona de piscina y los viales que dan a cada una de las entradas de cada parcela.

Al tratarse de un complejo inmobiliario privado, quiero consultarles sobre la posibilidad de realizar un cerramiento del espacio de aparcamiento dentro de los límites de mi parcela, manteniendo obviamente la misma estética que el resto de la urbanización en dicho cerramiento. El interés en cerrar este espacio se debe tanto a razones de seguridad como de comodidad para mi familia y el buen mantenimiento y conservación de mis bienes y vehículos.

RESPUESTA DEL EXPERTO A este respecto, debe consultar lo que señale la escritura de división horizontal así como los estatutos de la finca.

PREGUNTA Mis vecinos de arriba -desde casi 17 años- nos hacen la vida insoportable. Cuando no tenían hijos con música alta a cualquier hora de la noche y tacones; desde que tienen hijos la cosa ha empeorado mucho: corren por el piso, golpean el suelo, juegan con canicas, botan balones a cualquier hora y, lo que es peor, los padres no les riñen, lo ven normal "ya que están en su casa".

Cuando son vacaciones o no hay colegio al día siguiente a veces son las 2.00 de la mañana y están chillando, y los de abajo tenemos que trabajar al día siguiente.

Hace un tiempo fuimos a la Guardia Civil a denunciar pero nos dijeron que no iba a ningún lado. La Policía Municipal nos dijo que podíamos avisar cada vez que hicieran ruido y se haría un parte o algo así, y que haríamos algo de fuerza. Lo descartamos ya que no son ruidos prolongados, son intermitentes todo el día.

RESPUESTA DEL EXPERTO Puede dirimirse este asunto en junta como tema de actividades molestas si hay más propietarios afectados. En caso contrario, deberá tratarlo como un asunto particular con los propietarios de la vivienda superior haciéndoles ver que la situación que está padeciendo que le afecta a la habitabilidad en su vivienda.

Si la conducta persiste pese a haberles puesto en conocimiento la situación, deberá acudir a la vía judicial no sin antes ir preconstituyendo la prueba con denuncias, medición de ruidos mediante sonómetro…

PREGUNTA Somos una comunidad de 18 vecinos. En 2017 se acordó por mayoría simple que se realizara un proyecto para ver si era posible instalar un ascensor. Ese proyecto se pidió antes de realizar la votación para ver si se colocaba o no el ascensor.

Tuvo un coste de 2.300 euros que se pagaron en varias derramas (por enteros) a los propietarios. Una vez visto el proyecto, resulta que el ascensor se tiene que colocar a partir del primer piso, dejando a cuatro viviendas sin poder usarlo. En 2018 se votó en contra de colocar el ascensor por mayoría y quedo reflejado en acta.

Este 2020 parece que van a hacer campaña para volver al tema ascensor. Si ya hay un acta que refleja el resultado de las votaciones sobre el ascensor, ¿se puede volver a votar lo mismo? Si es así, ¿cuántas veces lo pueden hacer, cada año, cada dos años, o siempre que se quiera? ¿Los que no pueden hacer uso del ascensor lo deben pagar?

RESPUESTA DEL EXPERTO No existe impedimento legal para que la junta pueda volver a tratar un asunto si han cambiado las circunstancias que motivaron la adopción del acuerdo anterior. El hecho de que un propietario, dada la ubicación de su vivienda, no pueda utilizarlo no le exime de contribuir al pago.