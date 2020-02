Agua.- Núñez garantiza su presencia en la próxima reunión de la Mesa del Agua si Page se compromete a presidirla

Núñez ha hecho este compromiso durante su intervención en el debate general que se celebra en las Cortes sobre agricultura después de que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Abengózar, le haya echado en cara que no estuviera presente en la primera reunión de este foro que tuvo lugar el pasado 31 de enero.

Precisamente, esta semana el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, retaba al líder de los 'populares' castellanomanchegos a acudir a la próxima reunión de la Mesa "ya que tanto la ha reivindicado", aseguraba.

"Yo no sé si Page confía tan poco en usted y en Mora que le parece que su presencia en la Mesa es poco representativa", le ha espetado a Abengózar, pero "yo le garantizo que mi confianza" en la diputada Ana Guarinos y el secretario regional de Agua del PP, Aquilino Iniesta, que representaron al PP en este foro, "es absoluta".

Así, ha defendido que el PP castellanomanchego estuvo "altamente representado" en la primera reunión de la Mesa del Agua que se celebró en Albacete. Dicho esto, se ha dirigido a la portavoz del PSOE en las Cortes para trasladarle que si ella se compromete a que la próxima cita estará presidida por García-Page, él acudirá.

Sin embargo, ha dicho, si el presidente de Castilla-La Mancha envía a Abengózar, el PP mandará a la reunión a otros portavoces que no serán él porque, según ha explicado, así funciona la política y la democracia en Castilla-La Mancha y en todos los rincones.

PSOE, A NÚÑEZ: DIGA SÍ AL FIN DEL TRASVASE

La respuesta a este reto no se ha hecho esperar y más subirse a la tribuna del salón de plenos, la portavoz de los socialistas en las Cortes ha dejado claro a Núñez que no puede compararse con García-Page porque no es lo mismo gobernar una región que un partido.

Ha insistido en su argumento de que el PP debería haber estado representado en la primera Mesa del Agua por su jefe de filas para decir a todos los castellanomanchegos que sí quiere el fin del trasvase, algo que, según ha lamentado, no hizo Ana Guarinos.

Así, ha echado en cara a Núñez que en su día aplaudiera el memorándum del Tajo-Segura, "obra de su exjefa María Dolores de Cospedal", y que aún no haya censurado las palabras del presidente del PP, Pablo Caso, "que no quiere que se acabe el trasvase".