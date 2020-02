Los interinos de Diputación protestan de nuevo en el pleno en demanda de la suspensión "absoluta" de las OPE

Los interinos han accedido una vez más al salón de plenos al comienzo de la sesión, coreando consignas durante la misma y portando pancartas reivindicativas, abandonando después la sala para continuar la protesta en el patio de la sede de la Diputación.

Mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está pendiente de resolver las demandas promovidas por miles y miles de funcionarios interinos y temporales contra la Administración española, en demanda de que se les declare trabajadores indefinidos después de años encadenando contratos eventuales, un portavoz de este colectivo explicaba recientemente a Europa Press que entre los 532 empleados interinos de la Diputación hay "muchos casos" de personas que tras "décadas" trabajando en la institución provincial, ven cómo las plazas que ocupan han sido incluidas en procesos selectivos "de libre concurrencia".

"SIN GARANTÍAS DE OPCIONES REALES"

Estas personas, según explicaba este portavoz, afrontan tales procesos selectivos "sin garantías de opciones reales" de consolidar su posición en la plaza que ocupan como interinos, pues en buena medida compiten con jóvenes recién titulados, con formación específica y carentes de "obligaciones" familiares o laborales a la hora de preparar una oposición.

Además, se trata de trabajadores interinos que, en caso de no consolidar su posición en los puestos que ocupan, "se verían abocados no sólo al paro, sino al ostracismo laboral" a cuenta de su edad.

En ese sentido, mientras el Gobierno de la Diputación esgrimía meses atrás que en mayo de 2019 acordó con los representantes de la plantilla "una suspensión temporal para que los exámenes de las nuevas ofertas (de empleo público) no se celebren hasta que no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre y cuando no caducasen" tales ofertas de empleo público en el periodo máximo de tres años que pesa sobre cada una de ellas, el citado colectivo avisaba recientemente de un "cambio de opinión" de la institución provincial.

La institución, según alertan, habría comunicado "el inminente desarrollo de los procesos selectivos, convocando las primeras pruebas de las plazas de consolidación y estabilización para el próximo mes de mayo sin que aún haya sentencia alguna" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

LOS PLAZOS

Y mientras el presidente de la institución provincial, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha insistido en que las pruebas no van a ser celebradas hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine su sentencia, asegurando que los trámites acometidos para las ofertas públicas de empleo (OPE) están destinados a que las mismas "no caduquen", el colectivo de interinos reclama una "paralización absoluta" de los citados procesos selectivos, asegurando que la institución aún goza de más margen de tiempo hasta la caducidad de sus ofertas de empleo.

Además, solicitan una "respuesta global" que solucione su "regularización" como empleados públicos para así no "pagar el pato" del "enorme fraude de ley" implícito en no promover y convocar en su debido momento las ofertas de empleo público correspondientes a las plazas en las que estas personas trabajan en calidad de interinos o temporales.