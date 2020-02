Educació impulsa una comissió mixta amb ajuntaments i Fiscalia de Menors per a disminuir l'absentisme escolar

Representants de la Conselleria han presentat el nou protocol global de prevenció i actuació per a combatre l'absentisme escolar a totes les parts que intervenen en la lluita contra aquest problema social. La pretensió, recorda el departament de Campanar en un comunicat, és "reforçar la col·laboració entre Educació de la Generalitat, els ajuntaments i la Fiscalia de Menors a l'hora de disminuir l'absentisme i reduir l'abandó prematur de les aules".

Amb aquesta premissa, la directora general d'Educació Inclusiva, Raquel Andrés, ha coordinat la trobada, en el qual han participat les direccions generals d'Infància i Adolescència, d'Acció Comunitària i Barris Inclusius, les dos de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, així com també la d'Administració Local, que depèn de Presidència de la Generalitat, les Fiscalies de Menors d'Alacant, Castelló i València, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i el Consell Escolar Valencià.

La presentació del protocol, segons detalla Raquel Andrés, ha servit per a "desenvolupar un marc general de col·laboració interinstitucional per a disminuir les taxes d'absentisme escolar, fracàs escolar i d'abandó prematur".

En aquesta línia, Educació de la Generalitat ha proposat la creació d'una comissió mixta que "facilite i assegure consensos, acords i convenis entre Consell, Federació Valenciana de Municipis i Fiscalia de Menors per a coordinar les actuacions".

Així mateix, ha advocat en aquesta reunió inicial per mesures com garantir que en tots els municipis o mancomunitats existisca el Consell Escolar Municipal i que aquest dispose, tal com obliga la llei, amb una persona dels Servicis Socials, responsable de l'absentisme escolar.

Altres propostes llançades per Educació són l'establiment des de totes les institucions d'actuacions de prevenció de l'absentisme comuns, campanyes informatives, acompanyament a famílies i a l'alumnat.

Educació de la Generalitat també demana que s'estudie vincular el cobrament de la Renda Valenciana d'Inclusió al compromís per part de les famílies perceptores de garantir l'assistència a classe dels seus fills i filles menors d'edat, i que treballen conjuntament les direccions dels centres educatius amb els agents socials dels ajuntaments respectius, tal com ja s'està realitzant en aquest moment en alguns municipis.

La Direcció general d'Educació Inclusiva proposa la resta d'organismes l'establiment de recursos i mesures específiques en les zones d'acció singulars i barris inclusius, com un educador social o un tècnic d'integració social (TIS) que realitze tasques específiques en aquestes zones, amb les famílies i conjuntament amb els centres educatius en l'aplicació d'aquest protocol, i amb l'acompanyament, suport i comunicació directa amb les institucions.

CLAUS DEL NOU PROTOCOL

El nou el protocol per a la prevenció i intervenció de l'absentisme escolar elaborat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport aporta "novetats significatives com per exemple una única definició i classificació d'absentisme per a tots els centres educatius valencians, la qual cosa permetrà proporcionar dades d'absentisme fiables", afirmen des d'aquest departament del Consell.

Paral·lelament, incorpora una part molt important d'actuacions de prevenció de situacions d'absentisme als projectes educatius, en l'acció tutorial, els plans de transició i els plans d'igualtat i convivència. Aquestes accions estan basades en la comunicació amb les persones de l'entorn escolar, el treball amb les famílies i fonamentalment compten amb la mateixa participació de l'alumnat.

A més, Educació ja ha implementat els canvis necessaris en la plataforma Ítaca, perquè únicament a partir de la introducció de faltes d'assistència i la justificació o no d'aquestes faltes, es genere tota la informació que l'àmbit educatiu, social i local necessita per a poder realitzar actuacions.

D'aquesta manera, a més de la reducció de la documentació del centre educatiu, es garanteix que la informació només és consultada i enviada per les persones que tenen autorització.

El protocol també fixa en la intervenció de situacions d'absentisme lleu i greu actuacions per a la reincorporació, acolliment i acompanyament de l'alumnat i de les seues famílies o representants legals.

Igualment, es determina, per a tots els centres els moments de comunicació i trasllat de la informació als consells escolars municipals i també als servicis socials que formen part d'ells.

Per a facilitar la tasca del personal docent i dels equips directius dels centres escolars en l'execució d'aquest protocol, la Direcció general d'Educació Inclusiva publicarà en la pàgina web de la Conselleria en les pròximes setmanes una 'Guia d'orientacions per a la prevenció i la intervenció davant casos d'absentisme escolar'.