Comercios de Palma cierran este jueves en protesta por los cambios en movilidad en la ciudad

Los participantes que se han sumado a la reivindicación, organizada por Afedeco y Pimeco, se han reunido en plaza del Mercat y, desde allí, se han dirigido al pleno de Cort para hacer públicas las quejas de los comerciantes.

Más concretamente, según fuentes de la organización, han sido más de 200 personas, entre miembros del pequeño y mediano comercio, de las patronales y vecinos de la ciudad que han recorrido las calles de Palma por esta causa.

Según ha explicado el presidente de Afedeco, Antoni Gayà, en declaracione a los medios, el Ayuntamieno "no debería de empezar la casa por el tejado, sino con los cimientos" con sus políticas de movilidad.

En este sentido, ha argumentado que en algunos países europeos se han impulsado las peatonalizaciones, si bien ha sido una incorporación "a lo largo del tiempo", además de contar con "un sistema de transporte impresionante". El transporte de Palma, en cambio, ha criticado que es "precario".

Por ello, Gayà ha propuesto que se promuevan aparcamientos disuasorios a las afueras dotados con un servicio que los conectara con el centro, permitiendo así que fuera "fácil moverse".

Ha considerado que Cort "se ha equivocado" y "no entiende porque no pueden dar marcha atrás" en sus propuestas. "No es lo mismo peatonalizar que cerrar el tráfico, la gente no pasa", ha dicho, avisando de que "se convertirán en calles fantasmas".

En este punto, ha considerado que "lo ocurrido" en la calle Velázquez es un precedente, en la cual "tuvieron que cerrar un 70 por ciento de los comercios" y, además, bajó el valor de los inmuebles. "Hoy en día, sin embargo, es peatonal y vuelve a tener vida", ha dicho.

Con todo, han pedido que el grupo de gobierno municipal se reúna con las patronales y el sector para "dialogar" y que "no se decidan estas barbaridades sin consensuar".