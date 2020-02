Ribó confia que Galiana ho faça bé en festes i la Junta Central Fallera després de la renúncia de Fuset

Galiana s'encarregarà tant de Cultura Festiva com de la presidència de la Junta Central Fallera (JCF) que ostentava Fuset, per la qual cosa Ribó ha recordat que "tindrà més faena aquests dies" per la proximitat de les festes de Falles. "És molt treballador i no és nou en el món faller, ho podrà suportar i l'ajudarem entre tots", ha ressaltat als mitjans abans del ple municipal de febrer.

Per al traspàs oficial de carteres, el primer edil ha firmat hui el document d'Alcaldia que passarà demà divendres per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València. "Estic segur que ho farà molt bé", ha insistit sobre el també regidor de Comerç.

L'OPOSICIÓ DEMANA QUE GREZZI TAMBÉ RENUNCIE

Per part de l'oposició, la portaveu municipal del PP, Mª José Catalá, ha tornat a demanar que el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi -també de Compromís- "abandone les seues funcions com Fuset" per la "imposició" en els projectes de peatonalització, encara que creu que "seria molt idealista demanar que deixara l'acta".

"Ací ningú deixa de cobrar el sou, però ja que van a cobrar el mateix que ens facen un favor als valencians i l'alcalde -Joan Ribó, Compromís- fique a Grezzi en el paquet de Fuset", ha reclamat la 'popular'.

En la mateixa línia, el portaveu de Cs, Fernando Giner, ha reiterat que "Fuset ha fet allò correcte" i ha advertit del paral·lelisme claríssim" amb la situació de Grezzi. "Que Sandra Gómez no diga el contrari, si segueix és perquè el PSPV ho permet: si està tan orgullosa de Fuset, que també ho estiga de Grezzi", ha dit a la vicealcaldesa i portaveu del PSPV.

De Vox, el regidor Vicente Montañez ha criticat que Grezzi parle del "cor de València" en els projectes de peatonalització quan "suposarà la parada cardíaca i la mort del centre" del cap i casal. "Aquest govern torna a governar en favor de la ideologia", ha denunciat, perquè encara que creu que "no és desgavellat peatonalitzar el centre" ha de ser un projecte integral i participatiu.