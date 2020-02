'Tornada a les arrels': menús amb origen valencià que cuiden la biodiversitat

En l'actualitat, de les milers de varietats de cereals existents a penes un grapat dominen els mercats, igual que ocorre amb les verdures, la fruita o els centenars de races de bestiar de tot tipus. Aquesta iniciativa tracta de posar en la taula dels consumidors la biodiversitat agrícola de la regió amb plats dissenyats amb afecte per a assenyalar aquesta situació i revertir-la.

L'acció es desenvolupa dins del 'València Culinary Festival' amb tres esdeveniments en els quals participen restauradors, crítics gastronòmics, premsa especialitzada, administració, productors i ONG.

El primer d'ells ha sigut un debat sota el títol 'Cuinant pel canvi climàtic: reptes per al present', celebrat el 20 de febrer que va deixar conclusions com la responsabilitat que té el sector de la restauració a transmetre valors i suggerir patrons de consum sostenibles.

El segon són menús basats en varietats locals de verdures, olis i vins de varietats autòctones i en el cas del peix, d'espècies amb certificat de pesca sostenible. Aquest dijous és el primer d'ells i el dia 5 de març hi haurà un altre.

"Es tracta de recuperar alehores per a tornar a produir productes ja oblidats. No només es conserva biodiversitat, sinó que a més es reforça la filosofia de Casa Montaña d'apostar per un producte autèntic, de qualitat i diferenciat", explica el tècnic de FGN Jordi Domingo.