El I Congrés Felí de la Comunitat Valenciana reunirà aquest dissabte 170 persones a València

20M EP

El I Congrés Felí de la Comunitat Valenciana reunirà aquest dissabte a València 170 persones en la seu del Il·lustre Col·legi de Veterinaris per a abordar els protocols de col·laboració entre institucions i entitats de protecció animal, així com la formació necessària per a la cura dels gats ferals.