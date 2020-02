Díaz dice que "está bien tranquila" y "no ha defraudado nada" ante la petición a Anticorrupción del Parlament

20M EP

La ex vicepresidenta del Consell de Ibiza y ex socialista, Marta Díaz, ha asegurado que está "bien tranquila" y "no ha defraudado nada", tras conocerse que el Parlament pedirá a Anticorrupción una investigación.