Coronavirus.- Ribó demana calma després del primer cas a València: "Tenim una excel·lent sanitat"

"Que tots estiguem tranquils: tenim una excel·lent sanitat", ha recalcat en declaracions als mitjans abans del ple municipal de febrer. Ribó ha remarcat que no disposa de més informació oficial de la qual ha tingut constància pels mitjans de comunicació.

En qualsevol cas, el primer edil ha tornat a subratllar que la postura de l'Ajuntament de València serà "fer el que diguen les autoritats sanitàries; no hi ha més", com ja va afirmar després del primer ingressat a Castelló.

Aquest dijous, la Conselleria de Sanitat ha confirmat el segon cas de cornonavirus a la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un home ingressat en l'Hospital Clínic de València.

Les primeres anàlisis han confirmat la presència del virus 'Covid-19' en aquest home, que presentava símptomes compatibles amb la malaltia. L'altre cas va ser el d'un altre home que va acudir a l'Hospital La Plana, a Vila-real (Castelló) amb símptomes compatibles amb la malaltia i que havia estat a Milà.