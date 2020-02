València descarta suspendre actes de les Falles pel virus: “Vida normal”

Les administracions local, autonòmica i estatal van llançar ahir un missatge de tranquil·litat davant els dubtes generats entorn de la celebració dels actes fallers en el context de l'episodi de coronavirus. La Junta Local de Seguretat, que prepara el dispositiu de Falles, va abordar ahir aquesta qüestió, encara que els seus màxims dirigents van deixar clar que, de moment, no es prendrà cap decisió extraordinària ni a adoptar cap suspensió. Aquesta decisió, no obstant això, es prendrà si és necessari, però només en el cas que ho aconsellen les autoritats sanitàries.

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i l'alcalde de València, Joan Ribó, van traslladar un missatge de “tranquil·litat” a la ciutadania ja que van subratllar que “de moment no ha passat res”. De fet, el primer edil va fer “una crida contra la hipocondria. És important normalitzar la situació”, mentre que Calero va recalcar que “de moment, no està passant res alarmant. Hi ha alarma social quan no ha d'haver-hi”, va manifestar.

Tots dos responsables van demanar als ciutadans que la tranquil·litat siga la seua actitud davant l'evolució del coronavirus, al mateix temps que van assegurar que, de moment, no s'han adoptat mesures perquè no ha sigut necessari i, en el cas que ho fóra, s'aplicarien les indicades per les autoritats sanitàries. A més, van afirmar que la sanitat espanyola és “de les millors del món” i van demanar confiar en ella i en els seus professionals. “Podem estar segurs”, va dir el primer edil.

Calero i Ribó es van pronunciar d'aquesta manera en declaracions als mitjans de comunicació després de la Junta Local de Seguretat ordinària celebrada a l'Ajuntament de València amb motiu de la celebració de les Falles de 2020, una trobada en el qual es va parlar del coronavirus i al qual van assistir, al costat de responsables municipals i policials, metges que van explicar quina és la situació en la Comunitat Valenciana. La delegada del Govern va dir que l'“obligació de les forces polítiques i dels mitjans de comunicació és transmetre serenitat” i va afegir que el sistema sanitari, “fort i sòlid, està treballant”.

“De moment, no està passant res alarmant. Estem en el pic de la grip normal. Ens deixarem portar per les pautes del sistema sanitari”, va declarar. En aquesta mateixa línia, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va asseverar, també ahir, que “no hi ha cap previsió de cap mena de suspensió” de les Falles pel coronavirus i va llançar un missatge de “tranquil·litat i serenitat” a tots els valencians davant aquest virus: “Cal viure amb absoluta normalitat”, va subratllar.

El cap del Consell es va reunir en el Palau de la Generalitat amb diferents consellers, entre ells la titular de Sanitat, Ana Barceló. En ser preguntat sobre si s'ha previst alguna mesura preventiva relacionada amb les multitudinàries festes falleres, que atrauen a visitants de diferents parts del món i comencen aquest diumenge amb la tradicional Crida, va dir que no.

“En aquests moments no hi ha cap mena de tancament de fronteres i, per tant, no hi ha cap mena de situació excepcional”, va assegurar, per la qual cosa “no hi ha previst cap mena d'actuació d'aquestes característiques” i “si no canviara la situació, perquè efectivament tot pot canviar en el món”, no s'ha plantejat cap suspensió.

A més, el president va insistir que cal fer “una vida absolutament normal” i tractar aquest tema “des del rigor, sense alarmismes i amb la deguda proporcionalitat”, ja que, per exemple, ahir hi havia un ingressat per coronavirus i 440 casos greus de grip en la Comunitat Valenciana, 11 en l'UCI i 42 morts en la present temporada.

“El sistema sanitari valencià està absolutament preparat per a fer front a qualsevol eventualitat”, va dir, i la prioritat ara és la prevenció i identificació precoç dels possibles casos. Sobre les mesures de prevenció a adoptar, va indicar que es prendran a nivell nacional perquè hi haja unitat d'acció.

Maderalia sí que s'ajorna a juny

La fira biennal de tecnologia, materials i components per al moble i interiorisme FIMMA-Maderalia ha ajornat la seua celebració tres mesos (fins a juny) davant la situació creada pel coronavirus, amb la finalitat de “preservar el negoci” d'expositors i visitants.

Se celebrarà del 2 al 5 de juny, ja que els expositors “han comprés la situació i han mostrat el seu ferm compromís d'estar presents” en eixes dates, segons Fira València, que assegura que la decisió s'adopta per a evitar possibles efectes del virus en els expositors i visitants estrangers, especialment els procedents d'Itàlia i països centreeuropeus.

A tindre en compte

Telèfon. La Generalitat ha activat el telèfon 900300555 perquè qualsevol persona que tinga símptomes compatibles i haja estat en països de risc puga informar-se i dur a terme una acció preventiva.

Informació. Sanitat només informarà dels casos amb resultat positiu i no dels que estiguen en estudi.

Cas. El cas de Castelló, és l'únic confirmat de moment en la Comunitat. Es tracta d'un home jove que roman “asimptomàtic” a l'Hospital de la Plana de Vila-real i “està bé”.

Recursos. Sanitat ha realitzat una compra centralitzada de màscares FFP2 amb la qual proveirà a tots els departaments de salut.