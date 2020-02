Manuel, sobre Sandra, su cita en 'First dates': "Es torpecilla, no pilla las cosas"

Silencio. Eso fue lo que predominó en la cita de este miércoles en First dates entre Sandra y Manuel, donde una nula conexión hizo que la cita no tuviera más historia que la vivida en el restaurante de Cuatro.

El primero en llegar fue el granadino, que fue recibido por Carlos Sobera a las puertas del local, donde el jardinero le dijo: "Tenía muchas ganas de conocerte". Y en su presentación reconoció que "me gusta Torrente porque hace mucha gracia y dice unas tonterías que me divierten".

Sobera le preguntó cómo le había ido en el amor, a lo que el comensal le contestó que "regular, he tenido muchas relaciones porque soy fácil, pero no sé qué pasa". Y añadió que "físicamente, las mujeres me gustan gordillas. Luego que sean buenas conmigo, simpáticas... lo general en una persona".

Su cita fue Sandra, una cocinera sevillana que desbordaba alegría por los costados: "Me río con todo el mundo, confío en todos, hablo mucho... ese es mi carácter. Me considero ligona porque voy a los sitios y charlo con los hombres".

Durante la cena, entre silencio y silencio, el granadino le comentó a su cita que "tengo un canal en Youtube donde cuento chistes, subo vídeos todas las semanas, pero yo no lo puedo ver porque tengo un móvil de botones, tiene 15 años".

Manuel y su móvil, en 'First dates'. MEDIASET

"¿Y cómo te ves?", quiso saber la sevillana. "La gente me ayuda a subir los vídeos porque, si tengo suerte y me hago famoso, me comprare un móvil táctil".

Sandra le pidió un chiste y Manuel usó el mismo que, minutos antes, le había contado a Sobera. El presentador no lo entendió y a la cocinera le pasó lo mismo, que Manuel tuvo que explicárselo: "Me he enterado de algunas cosas, pero no del final. Me he reído por reírme", reconoció ella.

El jardinero se dio cuenta y le dijo que "a lo mejor no lo has cogido", y añadió que "me dijo que es torpecilla y no pilla las cosas, que le vamos a hacer".

Al final, Manuel sí que quiso tener una segunda cita con Sandra: "Y doscientas", afirmó rotundamente. Mientas que la cocinera no quiso volver a quedar: "Lo he visto buena persona, pero eres muy tímido".