De '¡Boom!' a '¿Quién quiere ser millonario?': Alberto Sanfrutos, de Los lobos, se reencuentra con Juanra Bonet

Antena 3 ofreció este miércoles la sexta y última entrega especial de ¿Quién quiere ser millonario? para celebrar los 20 años del formato. En esta ocasión, los concursantes que pelearon para hacerse con un millón de euros fueron Alberto Sanfrutos, que concursó en ¡Boom!; Galen Potenciano, quien ya participó en 2001 en ¿Quién quiere ser millonario? y Antonio Ruiz, que jugó en Saber y ganar.

Alberto Sanfrutos, que participó en 62 programas de Saber y ganar, se llevó nada más y nada menos que 1.000.000 de euros en ¡Boom! con el laureado equipo de Los lobos, por lo que ya conocía a Juanra Bonet. "Me suena tu cara, me es familiar", bromeó el presentador en su reencuentro.

El concursante acudió al programa acompañado de su esposa, Pepa, quien le ayudó en la pregunta número 11 tras apurar el resto de comodines. "¿Qué obispo ordenó la construcción de la capital de Notre Dame de París?", rezaba el enunciado, que proponía cuatro opciones: "Ángel de Grimoard", "Maurice de Sully", "Godofredo de Amiens" y "Hugo de Grenoble".

Sanfrutos dudó de las respuestas, por lo que recurrió a la ayuda de su compañera, aunque ella tampoco sabía qué nombre era el correcto. "Hay dos opciones: plantarse con 20.000, lanzarse a la piscina sin flotador, que en esta ocasión no hay; intentar tener los 30.000 y llegar después a los 50.000 o tirarte a la piscina y quedarte con 1.500 si no sale bien", advirtió Bonet.

Finalmente, el jugador decidió plantarse por miedo a fallar: "No estoy seguro, qué quieres que te diga", se sinceró. Por ello, Sanfrutos se fue a casa con 20.000euros y con la conciencia tranquila. Y es que el concursante habría escogido la opción D (Hugo de Grenoble), pero después supo que la respuesta acertada era la B (Maurice de Sully). "Hemos hecho muy bien, menos mal", opinó sonriente.

El turno de Malen Potenciano y Antonio Ruíz



Juanra Bonet presentó a Galen Potenciano como una estratega que usa sus propios métodos para clasificar y agrupar palabras. En 2001, la concursante se quedó a cuatro preguntas de conseguir el millón, por lo que repitió la experiencia para probar suerte.

La jugadora no se llevó el gran premio, pero sí se fue con 50.000 euros, una cantidad de la que se sintió orgullosa. "Te has enfrentado a ti misma y te has superado", le felicitó el catalán.

Por su parte, Antonio Ruiz, que acumula más de 1.300.000 euros ganados en televisión, volvió a pasar por un concurso en ¿Quién quiere ser millonario?. El concursante agotó sus comodines, lo que le impidió continuar respondiendo cuando se encontraba, prácticamente, en el ecuador del juego. Así, Ruiz arriesgó y falló, obteniendo finalmente 1.500 euros.

