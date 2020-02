Tu horóscopo diario: jueves 27 de febrero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 27 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tendrás un poco de bajón hoy porque quizá no consigas el trabajo que te gustaría o no estés demasiado a gusto en el que estás ahora. Pero eso es algo pasajero y dentro de poco comenzará a cambiar. Si te lo propones, puedes salir de tu zona de confort.

Tauro

No debes dejarlo todo a la suerte hoy, si necesitas avanzar en el terreno económico porque es cierto que tu cuenta corriente no anda demasiado bien, coge el teléfono y llama a quien te deba algo. Ponte en marcha cuanto antes para solventar el tema.

Géminis

Sigue un consejo que una persona poderosa, en cualquier sentido, te va a dar hoy. Es muy importante que escuches lo que te dirá, porque será un mensaje misterioso, pero que tendrá mucho significado para ti. Dentro de poco comprenderás lo que quería decir y te sorprenderás.

Cáncer

Hoy estarás con un tono alegre y con ganas de ver las cosas desde un punto de vista muy positivo. Te ayudarás a ti mismo y a los que estén cerca porque serás capaz de transmitir ese tono tan positivo y una persona quedará agradecida por tu sonrisa cómplice.

Leo

No pierdas el tiempo en discutir con alguien que no comprende tus puntos de vista ni en el plano político ni en el social. Si ves que alguien es incapaz de escuchar tus opiniones, no llegues a crear tensión, déjalo pasar. Al fin y al cabo, eso no te interesa.

Virgo

Recomendarás a un amigo algo que a ti te va bien y eso es bueno, pero ten en cuenta que cada uno debe realizar sus propias estrategias para obtener sus fines o cumplir sus sueños. En cualquier caso, harás bien en comentárselo, le puedes abrir los ojos.

Libra

Te atraerá hoy algún conocimiento nuevo o buscarás información sobre algo que te interesa mucho. Esa curiosidad es muy positiva y además te va a venir bien para mejorar en ciertos aspectos. Atrévete a cambiar, a dejar lo viejo atrás aunque parezca una locura. No lo será.

Escorpio

Procura hoy no caer en tentaciones en la mesa o ingerir alimentos que no sean los que más te convienen, por mucho que te gusten. Es importante controlar esto para no sentirte después mal físicamente. Tu cuerpo debe ser tratado lo mejor posible.

Sagitario

Dudas en ocasiones de mostrar tu verdadera energía porque crees que los demás se pueden sentir arrollados por ella. Pero lo que te interesa es mostrarte tal y como eres, sin tapujos ni complejos, de ninguna clase. Tienes todo el derecho de hacerlo.

Capricornio

Si hoy explicas bien tu postura, con calma y tranquilamente, lograrás captar la atención de los que te escuchen y además todos te aceptarán mejor. No es algo sin importancia, todo lo contario. Hazlo y comprobarás que puedes cambiar muchas cosas.

Acuario

Querrás destacar en una reunión o en algo que tenga relación con hablar en público o la comunicación. Lo mejor es que prepares cuidadosamente esa intervención y no confíes en la improvisación. Cuidado con un exceso de confianza, te puede perjudicar.

Piscis

Vas a tener hoy que hacer ver a una persona que llevas razón cuando le pones pegas a algo que hace habitualmente. Hazlo de manera amable, porque es alguien a quien aprecias mucho y con eso le ayudarás. Tu racha de suerte está a tu favor ahora.