Javier Fernández-Lasquetty: "Vamos a luchar para que en Madrid no haya que volver a pagar por las herencias"

La política de impuestos bajos que mantiene la Comunidad de Madrid desde hace años ha cobrado en las últimas semanas un especial protagonismo porque está en la mira del Gobierno PSOE-Unidas Podemos, que considera que se trata de una práctica de dumping fiscal que perjudica al resto de territorios.

La capitalidad que ostenta Madrid –censuró este miércoles mismo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso– le permite bajar los impuestos y luego "arrastra" a otras autonomías a reducir también su fiscalidad, aunque luego algunas de ellas "piden recursos al Gobierno". Por ello, con la reforma de la financiación autonómica que están diseñando, esperan revertir esta situación.

Enfrente se encontrarán con el Gobierno regional PP-Cs y particularmente con el consejero madrileño de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, para quien seguir manteniendo una fiscalidad baja es una prioridad. Es más, aún espera poder aplicar más rebajas durante esta legislatura.

Sobre la mesa del consejero también se encuentra la redacción de un proyecto de presupuestos para 2020 y la reclamación al Estado de partidas de ingresos pendientes.

La ministra de Hacienda espera tener en otoño las líneas básicas de la nueva financiación autonómica. ¿Les ha dado el Ministerio alguna pista de por dónde van a ir?

No, no sabemos nada. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se habló absolutamente nada del nuevo sistema financiero.

Lo que se ve muy claro es que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la decisión tomada de prohibir a Madrid que siga teniendo impuestos bajos. Están decididos a obligar a que los madrileños paguen más impuestos y sobre todo está pensando en el impuesto de Sucesiones.

¿Qué implicaría una subida de este impuesto en Madrid?

La herencia media en Madrid son 160.000 euros. Si se deja de bonificar el impuesto de Sucesiones, los madrileños pasarán de pagar 11 euros a pagar 1.100.

En Asturias, que tiene tipos muy altos de Sucesiones, una de cada cinco familias no recoge la herencia porque no puede pagar el impuesto. Eso en Madrid se había acabado y lo vamos a defender con toda nuestra fuerza y queremos hacerlo con los madrileños, defenderlo todos juntos. El impuesto de Sucesiones no es una cosa de ricos, es una cosa que le pasa a todos.

¿Qué coste medio tendría para cada madrileño la armonización fiscal?

Si nos vamos al conjunto de los impuestos que la Comunidad de Madrid tiene rebajados, la subida de impuestos que pretende obligarnos a hacer el Gobierno socialista significa una media de 2.000 euros al año por persona. Eso es mucho dinero y no estamos dispuestos.

¿Cómo se conjuga que el Gobierno auspicie, por un lado, la armonización fiscal y, por otro, le ceda la Seguridad Social al País Vasco?

La única manera de explicarlo es que ambas cosas, que son absolutamente contradictorias, son las que le convienen al PSOE para mandar, para tener poder.

Para tener poder en España, al PSOE no le importa, nada menos, que fragmentar el sistema de pensiones. Y para intentar que el PP y Cs lo tengamos más difícil, en especial en la Comunidad de Madrid, está dispuesto a hacer absolutamente lo contrario, que es centralizar impuestos.

En esta coyuntura, ¿es posible esta legislatura la rebaja de IRPF que prometieron?

La veremos esta legislatura. Es un compromiso de Isabel Díaz Ayuso y de la coalición de Gobierno. Medio punto menos en todos los tramos del IRPF significará que en Madrid las rentas más bajas pagarán un 8,5% en el tramo autonómico del impuesto, mientras que en Cataluña están pagando un 12%.

Precisamente la semana que viene llevan a la Asamblea el proyecto de ley de tres bonificaciones fiscales. Necesitan el apoyo de otro grupo parlamentario para aprobarlo, ¿confía en sacarlo adelante?

Confío en que a lo largo de los próximos días sigamos avanzando con Vox y lleguemos a un acuerdo que no tiene por qué ser difícil dado que compartimos la idea de que es mejor seguir manteniendo impuestos bajos.

Con el proyecto de ley queremos dos cosas: continuar un ciclo largo de bajadas de impuestos y, al mismo tiempo, responder al intento del Gobierno socialista y de Podemos de prohibir a Madrid que tenga impuestos bajos.Queremos responder no solo con palabras, también con hechos.

Vox ya ha pedido reducir las subvenciones, ¿hay margen de recorte en ese sentido?

Vox lo que nos ha pedido es bajar el gasto. Nosotros somos un partido que creemos en la disciplina del gasto público, si podemos reducirlo, tratamos de reducirlo.

Lo importante es que los votantes de los dos partidos que forman la coalición y del tercero que apoyó la investidura tienen muy claro que quieren un gobierno regional que siga bajando impuestos y no quieren que nos lo prohíba Pedro Sánchez.

¿Ha valorado el Gobierno regional no hacer presupuestos este año y ponerse a trabajar en los de 2021?

Los dos partidos que formamos la coalición de Gobierno estamos hablando sobre ello y aún no hemos tomado ninguna decisión.

El presupuesto que tenemos, que es el presupuesto más alto de la historia de la Comunidad de Madrid, nos está permitiendo hacer inversiones nuevas, como empezar la licitación del tercer carril de la M-607, varios institutos y colegios nuevos en la región, bajar el abono de los mayores un 25% o dar pasos ya para que el metro abra una hora más ya este año.

Preferimos ser más prudentes y esperar a ver que nos dice el Gobierno central con los ingresos.

¿A cuánto asciende el dinero que adeuda el Gobierno central a Madrid?

Son 377 millones de euros de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 más 54 millones por los ingresos ordinarios del año 2019. Cincuenta y cuatro millones es mucho dinero. Es, por ejemplo, lo que cuestan todas las medicinas que paga la Comunidad de Madrid del 1 al 15 de cada mes.

¿Tienen alguna novedad de la reclamación judicial que hicieron de la liquidación del IVA de diciembre de 2017?

El Gobierno central nunca había decidido quedarse con el dinero de la liquidación de IVA de un mes. Madrid fue la primera comunidad que lo llevó a los tribunales. El dinero es de los madrileños y tiene que ir destinado a pagar escuelas, centros de salud… El procedimiento está en la fase de estudio en los tribunales y esperemos que nos den la razón.

¿Podría llegar a afectar a las arcas públicas madrileñas la epidemia del coronavirus?

Esperemos que no afecte. Los hospitales y centros de salud de Madrid están preparados y trabajando bien. Además está funcionando bien la gestión a nivel del Ministerio y las comunidades autónomas.