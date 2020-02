El Ayuntamiento pedirá información a Córdoba Ecuestre sobre el cobro de entradas en Caballerizas Reales

Así lo ha avanzado el concejal a los periodistas al ser preguntado por el hecho de que, según ha adelantado el diario digital 'Córdoba Hoy', Córdoba Ecuestre supuestamente cobra una entrada de cinco euros por acceder al recinto, sin que esté incluida en las ordenanzas municipales, ni en concepto de ingresos de los presupuestos para 2020.

Al respecto, Fuentes ha manifestado que "si es así se van a pedir explicaciones a Córdoba Ecuestre y en función de lo que se diga y el expediente que se inicie se va a obrar en consecuencia", aunque "hay que ver el alcance, si es una cosa espontánea, a qué obedece y cómo se realiza".

En este sentido, ha expresado que en caso de que se abra expediente, "habrá sanción", si bien ha insistido en que "habrá que ver si hay o no taquilla". "Es un tema muy complicado", ha admitido el edil, quien igualmente ha hecho referencia a que Intervención tendría que posicionarse, porque serían "recursos que se están recaudando".

En cualquier caso, ha apuntado que no se atreve a afirmar nada "hasta ver el expediente y tener información", a lo que ha agregado que "hay un contexto en el que no es muy afortunado hablar mucho de este tema", ante "la situación en la que está Caballerizas". "Cualquier noticia desproporcionada o anuncio que no sea prudente no es bueno para nadie, ni tampoco para la ciudad", ha aseverado.

Entretanto, ha dicho que cree "en el mundo del caballo y lo que se hace allí, que es muy necesario para la ciudad", dado que "es una actividad económica y turística que genera muchos recursos y empleo", ha defendido, para apostillar que "hay que ordenar, normalizar y si hay alguna situación que presuntamente sea irregular, se va a actuar en consecuencia".

PARA VER LOS ENSAYOS

Por su parte, según ha avanzado 'Diario Córdoba', el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, ha informado de que la entrada que "se cobra por las mañanas" -la que se va a estudiar- permite ver "los ensayos" del espectáculo y que es "un precio simbólico" -cinco euros-, que "ayuda a sufragar los costes de tener abierto el edificio al público todos los días".

En ningún caso, sostiene el presidente, se cobra el acceso por entrar al recinto sin que haya "ensayos o sesión oficial del espectáculo". Además, Blanco ha informado de que comunicaron al Consistorio que iban a cobrar entrada para los ensayos en noviembre del año 2015.

Asimismo, ha argumentado que en todo los grandes espectáculos ecuestres de Europa hay una entrada para el espectáculo y otra para los ensayos, más económica. Además, desde Córdoba Ecuestre defienden que cuando no hay ni espectáculos ni ensayos "la entrada es libre", por ejemplo los domingos y los lunes, y que para los cordobeses la entrada a los ensayos es gratis.

Igualmente, Blanco ha resaltado que Caballerizas es el único monumento que abre los lunes por la mañana de manera gratuita y que todo lo que hace esta asociaciacion "declarada de utilidad pública" se financia con el cobro de las entradas: personal -26 trabajadores-, caballos y mantenimiento del edificio.