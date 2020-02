Antonio Montero desvela en 'Sálvame' que tuvo cáncer: "Si la tengo que palmar, la palmo"

El periodista Antonio Montero ha desvelado este miércoles en Sálvame que fue operado de un tumor en la pierna el pasado verano: "Es algo que sabe poquísima gente, pero ya que estamos hablando de esto lo voy a decir. No quiero alarmar a nadie, pero voy a contar lo que me ha pasado desde el principio", ha avanzado.

El espacio conducido por Jorge Javier Vázquez ponía el foco este miércoles en su habitual colaborador, ya que durante los últimos meses sus compañeros percibían en él un cambio de actitud. Por ello, Montero ha decidido romper su silencio ante la coach Cristina Soria y el presentador.

Montero ha explicado que, en junio, se notó un bulto en la pierna izquierda que se mantuvo a lo largo de varias semanas, por lo que acudió al médico para hacerse pruebas: "Era como una pelota de tenis, estaba metido dentro del muslo", ha recordado. Después supo que era un tumor, por lo que fue intervenido en dos ocasiones, una septiembre y otra en Navidad.

"Me dijeron que era un tumor y que tenía que darme radioterapia, la cual me estuvieron poniendo esta Navidad. Todo parece estar yendo bien porque no se ha reproducido ni han salido reflejos por el cuerpo, así que puedo ser optimista", ha valorado el madrileño, que ha querido transmitir esperanza.

El periodista le ha quitado importancia al asunto: "No tuve miedo de nada. A los médicos les dije que 'si la tengo que palmar, la palmo", se ha sincerado, a lo que ha añadido que hoy en día se siente "fabulosamente", aunque se continúa haciendo pruebas y está a la espera de hablar con los médicos. "Por lo que entiendo, están bien las cosas", ha aportado.

Finalmente, el colaborador ha reflexionado sobre su cambio de comportamiento: "No creo que sea debido a esto, me parece más una cosa de la edad, pero sí creo que me he vuelto más arisco. Se me ha agriado un poco el carácter. Me harto mucho más rápido de la gente y de las tonterías", ha reflexionado.