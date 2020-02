La Policia Local de València usarà per primera vegada drons en la vigilància de mascletaes durant les Falles

Així ho ha indicat l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, després de la Junta de Seguretat ordinària celebrada aquest dimecres en l'Ajuntament amb motiu de les Falles de 2020, una trobada que ha presidit juntament amb la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero.

El primer edil ha ressaltat el treball que la Policia Local realitzarà, atenent "totes les normes acordades enguany", en favor de "unes Falles sostenibles" mitjançant la reducció de residus i de contaminació acústica i l'eliminació del 'botellot' durant les mascletaes.

Joan Ribó ha explicat que l'ús dels drons en les tasques de vigilància en aquests actes s'aprovarà aquest dijous en el ple ordinari de febrer que celebrarà l'Ajuntament i que es durà a terme en les Falles per a treballar en aquesta línia. En la sessió plenària s'aprovarà inicialment el Reglament intern d'ús d'aeronaus no tripulades pilotades per control remot per part de la Policia Local.

Igualment, ha parlat de la "política clara" que se segueix contra "la violència masclista" i contra els actes vandàlics i que es mantindrà en Falles. Així mateix, l'alcalde ha comentat que per part de la Policia Nacional es mantenen "els nivells antiterroristes" i que es farà "una prevenció especial" per a evitar l'actuació de carteristes i els robatoris al descuit.

Ribó ha agregat que la Guàrdia Civil se seguirà fent càrrec dels controls de material pirotècnic, tant pel que fa a la venda com al seu ús en els espais fitats per a açò. Entre les mesures previstes per a les Falles, el primer edil ha citat també el bo de transport públic -Metrovalencia i EMT- per un euro al dia i ha convidat tots els ciutadans i visitants a "utilitzar el transport públic" durant eixos dies per a entrar a la ciutat de València i desplaçar-se per ella.

Pel que fa a la vigilància durant les mascletaes, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, que també ha participat en la Junta de Seguretat Local, ha assenyalat, en un comunicat, que en l'operatiu especial de Policia Local s'adoptaran mesures perquè no s'introduïsquen botelles ni pots dins del recinte d'aquests dispars pirotècnics.