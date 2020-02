Críticas a Fran Rivera por "crear alarmismo y desinformación" sobre el coronavirus en 'Espejo público'

Como cada día desde hace semanas, el coronavirus ocupa la mayor parte de la parrilla televisiva y Espejo público no ha sido una excepción. Este miércoles, el programa de Susanna Griso ha hablado sobre el tema con sus colaboradores e invitados como el aristócrata Cayetano Martínez de Irujo, que ha comparado el tratamiento mediático de este virus con el del 'procés'.

Sin embargo, la intervención de Fran Rivera, tertuliano recurrente en el espacio de Antena 3, no ha dejado indiferente a nadie, como suele pasar a veces con sus declaraciones que desatan la polémica en las redes.

"Yo soy mucho más alarmista que todos vosotros y para esto soy muy cobarde. Yo creo que el quitarle hierro al asunto depende mucho de que los gobiernos no están preparados para lo que se viene encima", ha opinado el torero. "Creo que lo que viene es todo mucho más serio de lo que parece. Y me da mucho miedo y yo estoy muy preocupado, la verdad".

Hoy, Susanna Griso ha llevado a Espejo Público como "especialistas" para hablar del coronavirus al torero Fran Rivera y al aristócrata Cayetano Martínez de Irujo. Así crean alarmismo y desinformación los medios de comunicación en España. pic.twitter.com/l1g46IcwXy — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 26, 2020

"Me preocupa que en China no haya los muertos que dicen que hay, que haya más; que haya un índice de mortalidad mayor del que dicen que hay; que el contagio sea mucho mayor y haya mucha más gente contagiada y que los gobiernos no estén contándonos la realidad de las cosas", ha declarado.

"Yo prefiero saber la verdad y saber cómo enfrentarme. Ahora, todo lo que hay, que si es una histeria colectiva, que si entramos en las tramas conspiranoicas y todo eso, es para quitarle hierro. Pero estamos enfrentándonos a una realidad que supera la ficción", ha concluido.

Entonces, Susanna Griso ha intervenido para hablar de lo que realmente es el coronavirus: "Es una epidemia extremadamente contagiosa pero con una letalidad bajísima, es decir, muy poco peligrosa". "Convivimos con enfermedades mucho más graves que esta y por eso no vivimos bajo la sugestión de que viene el fin del mundo", ha añadido Rubén Amón, periodista de El Confidencial.

Las redes no han tardado en convertir a Fran Rivera en trending topic por sus comentarios y han criticado tanto al torero como al programa por su intervención: "Susanna Griso ha llevado a Espejo público como 'especialistas' para hablar del coronavirus al torero Fran Rivera y al aristócrata Cayetano Martínez de Irujo. Así crean alarmismo y desinformación los medios de comunicación en España".

"El experto en epidemiología de Espejo público para hablar del coronavirus. La tasa de mortalidad del coronavirus oscila entre 0,7% y el 2,9%. La de Fran Rivera en una plaza de toros es del 100%. También habría que aislarlo a él", escribió un tuitero. "Fran Rivera ha matado más toros que el coronavirus personas", publicó otro usuario.

Por cierto, la tasa de mortalidad del coronavirus oscila entre 0,7% y el 2,9%. La de Fran Rivera en una plaza de toros es del 100%. También habría que aislarlo a él. — PabloMM (@pablom_m) February 26, 2020

Fran Rivera ha matado más toros que el coronavirus personas.#CoronavirusESPhttps://t.co/0liQsFqwqO — Marcos Martin 🔻 (@marquillO_os) February 26, 2020