'Superpoder faller': una campanya reivindica els herois que sobreviuen a les Falles

'Superpoder faller' pretén posar en valor les Falles, les falleres i fallers que les fan possibles i les seues qualitats que les diferencien i estan presents en totes les localitats que les celebren.

Per a açò, el dissenyador gràfic Javier Valiente ha donat a l'embrió el toc 'revolution' per a traslladar l'univers faller al terreny dels superherois, detalla la corporació provincial en un comunicat.

L'artista va buscar una cosa alegre, que respectara l'esperit de la festa i donara el protagonisme als fallers; "una cosa diferent sense perdre l'essència". Com a bon faller, té clar que "cal ser increïble per a sobreviure a les Falles".

En el repte de convertir les habilitats dels fallers en superpoders, Valiente va recuperar l'essència creativa dels seus anys en la Warner i en Neox, apostant per un univers Marvel que coneix bé i que també està present en els antics cartells de Falles.

"Eixa capacitat per a desafiar la pluja, acumular nits sense dormir, vestir-se diverses vegades al dia amb el trage o emocionar-se amb la Cremà és pròpia de superherois que donen vida a eixe sentiment", ha il·lustrat el creador en la presentació. Així van entrar en escena els Capità Amèrica, Superman i la resta de mites Marvel com a font d'inspiració.

Després de quasi 20 anys com a dissenyador gràfic, Valiente va decidir fer "el que millor" se li dona i donar vida al '#SuperPoderFaller', amb models com Nuria Llopis, Fallera Major Infantil de València 2006, i l'indumentarista Edu Cervera.

Es tracta d'una campanya "diferent, innovadora i que donarà que parlar", com ha ressaltat el president de la Diputació, Toni Gaspar.