Vélez asegura que el Gobierno central "agilizará" los trabajos de recuperación de los daños causados por los temporales

"Entendemos el cabreo de los vecinos, y por eso el Gobierno de España está realizando un trabajo concienzudo y, aunque vamos a intentar agilizarlo todo, queremos que ese trabajo se realice de manera seria", ha indicado Vélez, que ha recordado la próxima aprobación de un Real Decreto con medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por la borrasca 'Gloria' en infraestructuras autonómicas, municipales y particulares.

"Quiero recordar además que en el último episodio no ha habido afecciones en dominio público marítimo-terrestre que justifique habilitar nuevos fondos para reparar infraestructuras estatales, que ya están cubiertas por las obras de emergencia aprobadas con motivo de la DANA de septiembre", ha asegurado.

Vélez ha pedido "lealtad" al resto de Administraciones, y ha considerado "poco razonable" que acusen al Ejecutivo de España de no estar trabajando, cuando "es la única administración que está trabajando e invirtiendo para devolver todo a su estado original".

El delegado ha explicado lo que está haciendo el Gobierno central en los municipios más afectados, y ha citado Los Alcázares, donde "se han demolido infraestructuras sin uso en mal estado, obstáculos que dificultaban la accesibilidad a la playa y reparado diversos tramos de paseos marítimos y accesos a playa".

Además, se ha repuesto una canalización de línea eléctrica en el paseo de la Concha y algunos puntos de luz dañados y se ha reconstruido el encauzamiento de la desembocadura de la rambla junto a la plaza de la Pescadería.

"En Cartagena se han reconstruido paseos marítimos, accesos a playas y senderos en Punta Brava, Los Urrutias, Los Nietos, Playa Paraíso, Playa Honda, Camping Caravaning, Lengua de Vaca y Cabo de Palos, además de retirar tuberías de vertido al Mar Menor en la playa del Camping Caravaning, Playa Honda y El Carmolí".

En San Javier, "se ha restaurado el Paseo del Atalayón y se han reparado varios accesos a playas y los daños sufridos en el dique longitudinal de escollera en La Manga del Mar Menor, y en San Pedro del Pinatar se ha reformado el paseo de El Mojón y se han reparado socavones en el camino que une los molinos Quintín y Calcetera", ha añadido.

Vélez ha insistido en que el Gobierno de España es "la única administración que habilitó dinero de forma inmediata y urgente", y que "gracias a los más de cuatro millones de euros que autorizó tras la DANA septiembre se han podido limpiar todas las playas, reparar paseos marítimos, pasarelas y pavimentos en una primera fase y realizar la reposición de arenas y reparar los daños ocasionados posteriormente por la borrasca Gloria en una segunda fase que ya ha comenzado".

"Este es un tema extraordinario, de especial importancia, y por eso no sólo pedimos, sino que exigimos lealtad institucional; porque lo que realmente les interesa a los ciudadanos es que se pongan en marcha las obras que no han comenzado y finalicen las que ya lo han hecho, y no insistir en estrategias de descrédito hacia mí y hacia el Gobierno de España", ha manifestado.

El delegado del Gobierno ha reiterado que el Gobierno regional "conoce perfectamente las medidas que el Gobierno de España está tomando, porque se le han trasladado oportunamente", y ha criticado "la deslealtad de algunos responsables políticos de la Comunidad Autónoma".

"Los trámites que hay pendientes no solo corresponden al Gobierno de España, que alguno también hay y que vamos a agilizar".

Según Vélez, la Administración regional "tiene pendientes autorizaciones, como en la Rambla del Albujon, que todavía no ha realizado, y, sin embargo, escuchando a algún consejero autonómico da la impresión de que empezaron a gobernar esta región antes de ayer, pero que nadie olvide que llevan casi treinta años en el poder y han causado un daño casi irreparable al Mar Menor".

El delegado ha apelado a una "lealtad recíproca" en beneficio de los vecinos del Mar Menor, porque son, ha dicho, "quienes necesitan que se actúe rápido y de forma unida para solucionar sus problemas".

"Aun así, en cumplimiento de su responsabilidad, el Gobierno de España realizará todas las actuaciones necesarias, sin precipitaciones y sin incumplir ningún trámite jurídico y medio ambiental que pueda perjudicar la situación del Mar Menor".

Vélez ha repasado todas las actuaciones relativas a este entorno, y ha asegurado que la Administración regional "tendrá la concesión del uso de los balnearios en dominio público a la mayor brevedad posible".

Respecto a la Rambla del Albujón, el delegado del Gobierno ha manifestado que el consejero de Agricultura "sabe muy bien qué trámite es necesario para que se empiece a utilizar la impulsión que se interrumpió en la Rambla del Albujón", y que "está pendiente de una autorización de su consejería para que cesen los aportes desde esta rambla al Mar Menor".