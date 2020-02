Les Arts tracta demà la seua relació amb Plácido Domingo i la petició de llevar el seu nom al Centre de Perfeccionament

El cantant i director espanyol dona nom al Centre de Perfeccionament d'aquest teatre d'òpera i, a més, actua de forma regular en ell. L'última vegada va ser el passat mes de desembre, en ocasió de 'Nabucco', en la qual va ser la seua primera representació en un coliseu espanyol després d'esclatar la polèmica.

En aquell moment, Domingo negava en entrevistes a diversos mitjans les acusacions d'assetjament i assegurava que havia sigut "galant, però sempre dins dels límits de la cavallerositat". No obstant açò, aquest dimecres, va emetre un comunicat en el qual acceptava "tota la responsabilitat" per les accions denunciades en els últims mesos. En la mateixa jornada, es coneixia una investigació del sindicat nord-americà que representa els artistes d'òpera que conclou que el tenor va assetjar sexualment dones i va abusar del seu poder.

En aquest nou context, la Comissió Executiva -en una reunió ordinària que ja estava fixada des de fa unes setmanes, han puntualitzat a Europa Press fonts de la Conselleria de Cultura- abordarà qual és la seua posició després dels últims esdeveniments. Aquest organisme haurà d'elevar les seues propostes al Patronat per a la seua aprovació.

Un dels temes que està sobre la taula és el canvi de nom del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo, una reivindicació que ja havien expressat col·lectius feministes. A més, Compromís ha presentat en Les Corts Valencianes una iniciativa per a demanar al Govern valencià que impulse un procés participatiu per a canviar la denominació d'aquest centre d'alt rendiment musical.

"COHERÈNCIA AMB VALORS I L'ÈTICA"

Ahir, en una roda de premsa per a presentar el muntatge 'Il viaggio a Reims', el director artístic de les Arts, Jesús Iglesias Noriega, va declarar que els òrgans de govern del teatre anaven a estudiar el cas per a actuar "en coherència amb valors i l'ètica" de la institució cultural.

Recordava així mateix que Les Arts "té un estricte protocol d'actuació contra l'assetjament laboral, ja siga moral, sexual o discriminatori en qualsevol cas", i asseverava que en el coliseu valencià no hi ha constància de cap denúncia ni queixa sobre el tenor.

En la mateixa línia, des de la Conselleria de Cultura apunten que Les Arts "com a institució condemna qualsevol conducta contra la integritat de les persones i a aquest efecte manté un estricte protocol d'actuació per a casos d'assetjament". Per tant, els òrgans de govern estudiaran les informacions i, "en coherència amb els valors d'aquesta institució, es valoraran les possibles conseqüències".

Aquest dimecres continuen les reaccions a les manifestacions de Domingo. El Teatre l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) del Ministeri de Cultura i Esport ha decidit cancel·lar les seues actuacions previstes en el Teatre Nacional de la Zarzuela per al 14 i 15 de maig pròxims.