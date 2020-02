L’EMT avança el dispositiu especial per a les Falles 2020

L’Empresa Municipal de Transports de València (EMT) avança el seu dispositiu especial de Falles 2020 i el proper dissabte, dia 29, incrementarà el servici de les línies 19, 32, 92, 93, 95, 98 i 99 des de les 15:30h. fins les 23:00h. amb motiu de la celebració d’un concert i de l’espectacle pirotècnic que es dispararà a la Marina de València. L’EMT oferirà així 23.000 places addicionals, que se sumaran a les 40.600 del servici habitual en eixe horari, per a facilitar els desplaçaments a la zona de la mascletà.

Entre els reforços previstos per al dissabte destaquen el de la línia 92, que s’incrementarà en un 75%, i el de la línia 32, en un +66%. A més, tots els autobusos que s’afegiran en les línies 19, 92 i 99 seran articulats per poder transportar un major nombre de persones.

D’altra banda, l’1 de març començarà el dispositiu de mascletaes i el reforç de les línies per a facilitar els desplaçaments en autobús a la resta d’actes fallers, com la despertà i la Crida. Des del mateix diumenge un equip de persones informadores estarà al carrer per recomanar els millors recorreguts perquè tots i totes arriben a les festes falleres en transport públic.

Línies EMT Zona Tetuán/Porta de la Mar per a les mascletaes. Ajuntament de València

Des de l’1 al 14 de març el trànsit estarà restringit des de l’intercanviador Tetuan-Porta de la Mar fins a la plaça de Sant Agustí durant la mascletà i els autobusos no podran circular per l’anell interior. Per això, des de les 11:45h. fins que finalitze la mascletà -a partir de les 14:30h.-, es crearà un gran punt d’intercanvi en la zona de Porta de la Mar-Tetuan, on faran parada les línies habituals i s’habilitaran parades provisionals per a altres 19 línies. El mateix ocorrerà en l’entorn de Sant Agustí, on faran parada les línies habituals i altres onze de forma provisional.

Línies EMT Zona Sant Agustí per a les mascletaes. Ajuntament de València

L’1 de març també estan previstos altres actes fallers, com la despertà, l’entrada de Bandes i la Crida. Per això, l’EMT reforçarà les línies 4, 6, 9, 10, 11, 16, 19, 25, 27, 28, 31, 32, 35, 60, 62, 72, 73, 79, 81, 94, 95 i 98 per facilitar els desplaçaments de totes les persones usuàries a estos actes des de les 8:30h. fins les 18:30h.

El següent cap de setmana de Falles, el 7 i 8 de març, quan s’espera una gran afluència de persones en la ciutat, l’EMT incrementarà en un 12 % el seu servici. Com ja és habitual, en cap de setmana es reforcen tant la línia 95 com les línies 35 i 99 per anar a l’exposició del Ninot a la Ciutat de les Arts i les Ciències. El dia 7 es reforçaran les línies en horari de vesprada per a la Cavalcada del Ninot i per la nit es duplicarà el servici de les nocturnes per facilitar els desplaçaments a la mascletà de colors prevista en la Plaça de l’Ajuntament. Pel que fa al 8 de març, dia Internacional de la Dona, hi haurà un increment del 12 % del servici per facilitar els desplaçaments a la mascletà del diumenge.

Campanya informativa de Falles

Des de l’1 de març una trentena de persones informadores estaran al carrer per explicar a veïnat i turistes el dispositiu especial de l’EMT durant les Falles, però també donar informació sobre la nova xarxa, que començarà a funcionar el 23 de març. Les persones informadores, conegudes com a “jaquetes roges”, repartiran uns 90.000 llibrets informatius i recomanaran els millors recorreguts perquè tots i totes arriben a les festes falleres en transport públic.

A més, a partir de la pròxima setmana, una campanya gràfica específica per a les Falles 2020 també arribarà a les marquesines, el canal EMTV i les xarxes socials amb el lema “En Falles, movimEMT”.

En esta ocasió, la campanya creada per l’agència ‘Imaginarte’ ha volgut posar l’accent en el “bon rotllo” propi del caràcter valencià i mediterrani que ens permet sentir, contagiar i exportar l’esperit faller a tot arreu. Així, la campanya mostra unes Falles allunyades dels tòpics i posa l’atenció en protagonistes anònims i indispensables per a les festes.