Coronavirus.- L'Ajuntament de Borriana fa una crida a la "tranquil·litat" davant l'"alarma" generada

Des de primera hora del matí l'equip de govern ha mantingut reunions i contactes amb diversos departaments a nivell sanitari, educatiu, social i de seguretat, segons ha informat el consistori en un comunicat.

L'Ajuntament se suma a les declaracions efectuades tant pel president de la Generalitat, Ximo Puig, com per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, els qui han llançat un missatge de "tranquil·litat" a la població, ja que, segons han manifestat, "en aquests moments no hi ha risc per a la salut pública i els esforços se centren en la contenció del virus per a evitar la seua propagació" i per açò, han demanat "rigor i proporcionalitat a l'hora d'actuar".

Així mateix, l'Ajuntament difondrà una circular amb informació oficial sobre mesures de prevenció i recomanacions sanitàries davant el virus Covid-19, entre les associacions, entitats, centres educatius i esportius i centres socials, amb la finalitat de donar la màxima difusió d'informació oficial, fiable i actualitzada de les autoritats sanitàries entre la ciutadania de Borriana. A nivell intern, també s'ha informat al personal del consistori sobre les mateixes mesures de prevenció.

De moment, i a l'espera de conéixer si les autoritats sanitàries estableixen mesures extraordinàries, no s'ha determinat cap acció que afecte l'organització d'actes públics. No obstant açò, en funció de com evolucione la situació, i sempre en coordinació amb la Conselleria i el Ministeri de Sanitat, s'adoptaran les mesures oportunes en cas necessari.

La Generalitat Valenciana ha activat aquest dimecres el telèfon 900 300 555 perquè qualsevol persona que tinga símptomes compatibles amb els del coronavirus (Covid-19) i haja estat en els països de risc determinats pel Ministeri de Sanitat puga informar-se i es puga dur a terme una acció preventiva.