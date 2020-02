Coronavirus.- La fira Fimma-Maderalia retarda a juny la seua pròxima edició per a "preservar el negoci"

20M EP

Fimma-Maderalia ha decidit traslladar la seua pròxima edició a la primera setmana de juny davant la situació motivada per la propagació del Coronavirus i les conseqüències derivades entre els expositors i visitants estrangers especialment els procedents d'Itàlia i Centreeuropa, així com per a "preservar el negoci dels expositors i visitants". L'esdeveniment anava a celebrar-se del 10 al 13 de març en Fira València, i ara tindrà lloc en les mateixes instal·lacions entre el 2 i el 5 de juny.