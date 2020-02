El PSdeG aboga por trabajar en las alegaciones al estatuto de las electrointensivas, que ve un "avance importante"

El también candidato socialista a la Xunta se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios durante una visita a Ames (A Coruña) y al ser preguntado por la manifestación registrada este miércoles en Lugo para reclamar la continuidad de la planta de Alcoa en San Cibrao (Cervo).

Al respecto, el jefe de filas de los socialistas gallegos ha contrapuesto el compromiso del actual gobierno con este sector frente a la gestión del PP. "Cuando gobernaba Rajoy, durante siete años, no movieron ni un solo folio para que hubiese un estatuto para las empresas electrointensivas", ha manifestado.

Frente a ello, ha asegurado que tuvo que llegar un gobierno progresista par "poner toda la maquinaria a funcionar". Ahora, según ha indicado, hay un "periodo de alegaciones en el que se puede mejorar" el documento que ve como un "avance muy importante" pero "todavía insuficiente".

RECHAZA LA "ESTRATEGIA DE LA CONFRONTACIÓN" DE FEIJÓO

Por ello, Gonzalo Caballero ha rechazado entrar en la "estrategia de confrontación" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y de un Partido Popular que "cuando gobernaba "no hacía nada" por estas empresas.

En esta línea, ha acusado al aspirante del PP a la Xunta de intentar "caldear el ambiente con fines electorales". "Pero la única vía que hay es sacar adelante el estatuto, asumir todas las alegaciones posibles y hacer toda la presión a una multinacional que cobró miles de millones en ayudas para que mantenga su actividad".

Precisamente, en esta "estrategia de confrontación" Gonzalo Caballero también ha enmarcado la actitud del Partido Popular en relación a la cantidad del IVA de diciembre de 2018 que el Estado adeuda a las comunidades.

PAGO DEL IVA

Sobre esta cuestión, el líder del PSdeG ha vuelto a recordar que el Partido Popular votó en 2019 en contra del proyecto de presupuestos que incluyan una solución para este hecho.

"Los gallegos ya percibimos que toda la confrontación de Feijóo no trae nada bueno para Galicia..., no resuelve los problemas, Feijóo no consiguió nunca nada por la vía de la confrontación", ha manifestado.

Frente a un candidato del PPdeG que "le está diciendo a los gallegos que no está en consideración de ser un presidente que trabaje por Galicia", Gonzalo Caballero se ha comprometido "buscar los mecanismos" tanto a través de un nuevo modelo de financiación como vía presupuestos para "alcanzar el drenaje" de los fondos para Galicia.