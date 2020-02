El Pleno extraordinario sobre Art Natura no reprobará al alcalde por su gestión

La portavoz municipal de Ciudadanos, Noelia Losada, ha informado de que su grupo no apoyará la reprobación del alcalde, aludiendo a que la cuestión "está en trámite judicial todavía". "Para que se determinen las responsabilidades económicas de uno u otro todavía no ha acabado la vía judicial", ha agregado.

Ha insistido en que "hasta que no acabe la vía judicial y sea firme realmente no podemos establecer responsabilidades". A juicio de Losada, "no es el momento" de llevar cabo unas conclusiones, pidiendo, en este sentido, "prudencia".

"DESARROLLAMOS LO QUE TENÍAMOS QUE HACER Y OTROS NO LO HICIERON"

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a defender la gestión llevada a cabo en Art Natura: "Desarrollamos lo que teníamos que hacer y otros no lo hicieron".

Asimismo, ha recordado que ya se ha llevado a cabo sobre esta cuestión de Art Natura una comisión de investigación, comparecencias, mociones y "ha habido petición y acceso a la información". En suma, ha valorado, que "hay toda la información".

No obstante, ha incidido en que en este pleno extraordinario "dejaremos muy claro que nuestra cumplimiento del acuerdo que se firma es completo y perfecto". "Hemos cumplido nuestras obligaciones en cuanto al pago del canon respecto a las obras de los edificios", ha reiterado.

De igual modo, tras recordar que la sentencia está recurrida "convencidos de las razones de este recurso", ha puesto en valor el destino dado a los equipamientos en Tabacalera: "Estamos muy orgullosos. Tienen un uso pleno y total", ha defendido, destacando el uso cultural y tecnológico, asegurando que es como "el símbolo de la Málaga del siglo XXI", en alusión a la Málaga "potente en cultura, en innovación y en tecnología".

"Queda claro del análisis de documentos que hemos cumplido nuestra tarea, perfectamente", ha dicho, añadiendo que al no cumplir la otra parte "rescindimos para recuperar el espacio y dar un nuevo destino". De la Torre ha dicho que en la comparecencia intervendrá él y en la moción "ya se verá, no quiero monopolizar un tema que conocen perfectamente muchos concejales y la portavoz 'popular'".

Por otro lado, también la portavoz municipal de Ciudadanos, Noelia Losada, ha recordado que ya se llevó a cabo una "larga" comisión en que se debatió "profundamente el tema político" y ha vuelto a insistir en que Art Natura está en los tribunales por "disparidad de criterios entre la empresa Art Natura y el Ayuntamiento y hay una sentencia que ha sido recurrida por el Consistorio".

"Si estuviéramos reconociendo ahora una serie de postulados, probablemente podría ir contra de lo que el propio Consistorio está defendiendo en su escrito de recurso", ha apostillado.

Eso sí, Losada ha recordado que "es evidente" que se podría "haber gestionado mejor" Art Natura: "Ciudadanos lo ha sostenido desde el primer momento. Creemos que no se ha producido quizá la mejor de las gestiones en cuanto al Ayuntamiento, pero vamos a esperar a ver las consecuencias económicas de esa gestión".

Ha defendido, no obstante, que ahora no cambian de opinión en relación con lo ya dicho por su grupo en las conclusiones de esa comisión, "lo que pasa es que nosotros manifestamos una opinión en el seno de una comisión política que ya se llevo a cabo" y "ahora este pleno -extraordinario- lo que pretende es ¿revivir esa comisión política o censurar esta primera sentencia en la que se obliga a pagar lo que faltó de pagar en 2011 y primer trimestre de 2012?", se ha preguntado, contestando que "si lo que sirve este pleno es para reprobar esa actitud de pago, aún eso no es definitivo porque no es firme".

Así, ha incidido en que "si estuviéramos vertiendo algunas manifestaciones en ese sentido en contra del Ayuntamiento probablemente estaríamos perjudicando las propias posibilidades del Consistorio en el recurso", lo que "no quita que nos ratifiquemos en las conclusiones que se hicieron en la comisión en cuanto a que la gestión que se ha realizado con Art Natura es netamente mejorable".

OPOSICIÓN

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha vuelto a criticar "el fiasco" económico que ha sufrido Málaga con Art Natura, lamentando que son cerca de nueve millones de euros "tirados por una irresponsabilidad" del alcalde.

"Si en Castellón tenían un aeropuerto que se inauguró sin aviones aquí se inauguró un museo sin gemas", ha agregado, señalando que es "una irresponsabilidad de De la Torre, que mañana -por este jueves- tendrá la oportunidad de dar la cara".

Así, ha vuelto a pedir que asuma "responsabilidades y pida perdón a los malagueños por haber dilapidado nueve millones de euros de dinero público". "Ahora le ha dado -a De la Torre- por hacer torres en los solares de Málaga, en el anterior mandato eran museos", ha criticado.

También Pérez se ha pronunciado sobre la postura de Cs y ha dicho que "no es algo que nos sorprenda". "Sabemos que Cs iba a hacer lo que está haciendo, ser parte del PP, una vez más", ha dicho. "¿Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga a qué se dedica?, ¿Qué está haciendo? Es un partido completamente ausente", ha sostenido, instando a Losada a que "por lo menos lea las conclusiones de su grupo en la comisión de investigación". "No esperamos nada de Cs, la entrega absoluta al PP y sin ponerse colorado", ha concluido.

Por su parte, el portavoz municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorilla, ha afirmado que Art Natura es "otro de los grandes fiascos" del alcalde, Francisco de la Torre, con "nueve millones que nos ha costado y que nunca se abrió el museo". Además, ha aludido a otros como "la entrega" de Arraijanal al jeque Al-Thani para la academia del Málaga c.F. o el Astoria-Victoria, cuyo espacio "sigue abandonado".

Zorrilla ha agregado que la última sentencia "vino a dar la razón a lo que veníamos denunciando desde hacía tiempo". En este punto, ha vuelto a lamentar "la negligencia inexcusable que nos ha costado muchos millones de euros a todos los malagueños", criticando, de nuevo, "el afán electoralista y de coleccionar museos del alcalde".

Sobre la posición de Ciudadanos, ha afirmado que parece que el grupo municipal naranja del anterior mandato y el de este son "dos grupos distintos". "En este tiempo, la concejala Noelia Losada, a pesar del poco tiempo que lleva como edil, se ha destacado ya por ser quizá la concejala más 'popular' del Consistorio", ha dicho, afirmando que esta postura ahora de Cs "nos parece una contradicción".

"Hay que reconocer a Juan Cassá -edil de Cs y exportavoz municipal de la formación- que llevó una línea propia en la que su grupo tenía un perfil propio que se ha difuminado y perdido en este mandato", ha dicho, afirmando que "no es muy inteligente hacerse ahora responsable de cuestiones en las que Cs no estuvo implicado", ha concluido.