Los accidentes laborales mortales en 2019 se mantienen en 26 en Aragón y bajan los 'in itinere', según CCOO y UGT

La comparativa recoge que en 2019 se han producido 16.554 accidentes en los que 26 trabajadores han fallecido, 108 han resultado heridos graves y 16.420 leves. Estas dos últimas cifras revelan un aumento sobre 2018 cuando se contabilizaron 107 heridos graves y 15.444 leves.

De los 26 fallecidos en 2019, el sector servicios, con 9 casos, presenta el mayor número de accidentes mortales en la jornada de trabajo, mientras que en 2018 registraba 14 fallecimientos. Le sigue el sector de la industria con 8 casos sobre los 6 de 2018; la construcción con 6 muertos frente a los 2 de 2018; y el sector agrario con 3 fallecidos, uno menos que en 2018.

En cuanto a la siniestralidad 'in itinere' en 2019 se produjeron un total de 2.178 accidentes, en los que murieron 3 trabajadores frente a los 11 de 2018; 16 resultaron graves mientras que en 2018 fueron 8; y 2.159 leves en comparación con los 2.080 del año anterior.

Del total de 2.178 accidentes 'in itinere' resulta llamativo que 1.267 los han protagonizado mujeres y 911 hombres lo que se atribuye a la doble jornada laboral con el cuidado de hijos. No todos son de tráfico y en muchos casos se trata de caídas en el trayecto al puesto de trabajo.

Acerca de las enfermedades laborales se han reconocido 636 casos leves, que es un aumento respecto a los 608 contabilizados en 2018, pero no hay registrado ningún fallecimiento o casos de gravedad.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha asegurado que "es evidente que no son cifras reales y no se sabrán hasta que no se deriven desde la Seguridad Social a las mutuas, además de que el sistema público se hace cargo de un gasto que no le corresponde".

Al respecto, ha elogiado el sistema establecido en la Comunidad Foral de Navarra porque detecta la enfermedad laboral especialmente las del ámbito musculoesquelético en los centros de salud para derivarlos a las mutuas. "Se declaran más porque hay un sistema que lo detecta", ha precisado y también ha expuesto el ejemplo de Asturias en el ámbito de los casos de cáncer relacionados con el trabajo.

Por su parte, el secretario de Política Industrial y Sindical de UGT Aragón, José de la Morena, ha aportado el dato de que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la OMS en España se producirían entre 9.500 y 10.000 casos de cáncer derivados de una actividad industrial, pero solo hay 45 casos acreditados.

En tono irónico, José de la Morena ha dicho que el "oscurantismo en las enfermedades laborales es como el de la economía sumergida", por lo que ha reclamado la creación de una red centinela formada por especialistas en medicina del trabajo porque "se saben las bajas que hay pero no al detalle".

Luis Clarimón y José de la Morena han presentado el Informe de Siniestralidad Laboral en Aragón elaborado por ambos sindicatos y del que se desprende el dato de que 45 trabajadores han sufrido un accidente de trabajo al día, de los que el 46 por ciento pertenecen a pequeñas y medianas empresas y con contratos eventuales.

En rueda de prensa, Clarímón ha destacado el dato de que las enfermedades profesionales han ocasionado en la provincia de Huesca 118 bajas, frente a las 69 del año anterior, lo que representa un aumento del 71 por ciento. En Teruel han sido prácticamente las mismas, 68 y 67, mientras que en Zaragoza han bajado de 451 en 2019 a 471 en el 2018.

Este incremento de Huesca se puede deber a un aumento de derivaciones desde la Seguridad Social a las mutuas, ha apuntado Clarimón.

ESTRÉS

De la Morena también se ha referido a los riesgos psicosociales que se deben a una organización no adecuada del trabajo y que producen estrés y que "debe ser reconocido como un factor de riesgo" porque la OMS, en 2002 "ya dice que se reconozca como enfermedad porque es un factor de mortalidad".

Ha puntualizado que el estrés "no es un factor emergente, sino que ya está y se puede medir como las condiciones de luminosidad y se debe prevenir porque hay herramientas, además de que forme parte del listado de enfermedades profesionales y se le de cobertura porque además hay un gasto inadecuado por parte de la Seguridad Social"

De la Morena ha indicado que hay enfermedades laborales relacionadas con la exposición al amianto, "producto que en Aragón se conoce y bastante bien". Ha comentado que la sílice cristalina -un polvo que se desprende al construir encimeras- ha pasado de ser un elemento químico a cancerígeno, pero ha criticado que el Gobierno central pretende que de un valor de riesgo del 0,05 se duplique cuando se ha declarado su relación con el cáncer.

Asimismo, el representante de UGT Aragón ha pedido una mayor acción de la Inspección de Trabajo en los centros de producción para acometer una labor preventiva y no solo sancionadora. "Si la empresa paga y no corrige el error no hacemos nada". Además ha comparado que en Aragón hay un inspector de trabajo por cada 15.000 trabajadores, mientras que en Francia la relación es 1 por cada 7.000 y en Alemania por cada 9.000 trabajadores.

En este sentido, el representante de CCOO Aragón ha abundado en que el problema se detecta en las pymes, de menos de 50 trabajadores, que son el 90 por ciento del tejido empresarial de la Comunidad autónoma, a las que "no llegan la representación sindical, ni la inspección de trabajo y no cuentan con delegado de prevención de riesgos laborales".

Puesto que las contrataciones de obras públicas son el 16 por ciento del PIB de España, Clarimón ha exigido a las administraciones "una mayor regulación en los pliegos de las condiciones laboral y establecer controles para que las contrataciones con el sector privado cumplan con las medidas de seguridad laboral".

PLAZA

La figura del gestor de movilidad en los polígonos industriales es otra demanda de ambos sindicatos al argumentar que redundaría en una menor siniestralidad 'in itinere', se abaratarían costes y se reducirían las emisiones de CO2, además de contribuir a la movilidad sostenible.

En esta línea ha reclamado que la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) al ser un polígono impulsado por una administración autonómica y basado en la logística "debería disponer de un gestor de movilidad, pero ha criticado que "hay obstáculos" para su creación aunque hay empresas interesadas.

"Plaza debería tener ya un gestor de movilidad y ser ejemplo a otros polígonos, porque, además depende en buena medida del Gobierno de Aragón", ha remarcado Clarimón para citar el ejemplo de una zona industrial de El Burgo de Ebro.