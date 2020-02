Coronavirus.- Ribó: "Faig una crida contra la hipocondria, és important normalitzar la situació"

Tots dos responsables han demanat als ciutadans que la tranquil·litat siga la seua actitud davant l'evolució del coronavirus, al mateix temps que han assegurat que, de moment, no s'han adoptat mesures perquè no ha sigut necessari i, en el cas que ho fora, s'aplicarien les indicades per les autoritats sanitàries.

"De moment no ha passat res", han assenyalat, després del que han descartat "generar alarmes" i han sol·licitat que s'eviten comportaments hipocondríacs. A més, tots dos responsables polítics han assegurat que la sanitat espanyola és "de les millors del món" i han demanat confiar en ella i en els seus professionals. "Per tant, podem estar segurs", ha dit el primer edil.

Calero i Ribó s'han pronunciat d'aquesta manera en declaracions als mitjans de comunicació després de la Junta Local de Seguretat ordinària celebrada en l'Ajuntament de València amb motiu de la celebració de les Falles del 2020, una trobada en el qual s'ha parlat del coronavirus i a la qual han assistit juntament amb responsables municipals, policials i mèdics que han explicat qual és la situació a la Comunitat Valenciana.

"Faig una crida contra la hipocondria. És important normalitzar la situació", ha apuntat l'alcalde, que ha indicat que el coronavirus és "menys letal que una grip normal". Ha insistit que "l'Ajuntament prendrà totes les mesures necessàries, no exagerades ni hipocondríaques sinó les que demanen el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat" i ha ressaltat que "de moment no han demanat res".

La delegada del Govern ha manifestat que l'"obligació de les forces polítiques i dels mitjans de comunicació és transmetre serenitat" i ha afirmat que "el sistema sanitari, fort i sòlid, està treballant". "De moment, no està passant gens alarmant. Hi ha alarma social quan no ha d'haver-hi. Estem en el pic de la grip normal. Ens deixarem portar per les pautes del sistema sanitari", ha declarat.