AMP.- Coronavirus.- Generalitat activa un telèfon per a les persones amb símptomes que hagen estat en països de risc

Així ho ha anunciat el president, Ximo Puig, que ha comparegut en roda de premsa juntament amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després d'una reunió en el Palau a la qual han assistit també els responsables de les àrees de Vicepresidència i Polítiques Inclusives (Mónica Oltra), Interior (Gabriela Bravo), Educació (Vicent Marzà), així com el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

Tant Puig com Barceló han llançat un missatge de "tranquil·litat i serenitat" a tots els valencians , ja que "en aquests moments no hi ha cap risc per a la salut pública" i els esforços se centren en la prevenció i contenció del virus per a evitar la seua propagació. Per açò, s'ha demanat "rigor i proporcionalitat" entorn d'aquest tema.

En primer lloc, el cap del Consell ha demanat evitar l'"alarmisme" i ha assegurat que en aquests moments a la Comunitat Valenciana hi ha malalties i problemes sanitaris "prou més importants" que l'efecte del coronavirus, encara que aquest tipus de situacions a vegades generen "una enorme confusió".

Ha explicat, per exemple, que en aquesta temporada de grip a la Comunitat Valenciana hi ha un ingressat per coronavirus davant de 440 casos greus de grip, amb 11 persones en la UCI i 42 morts.

"El sistema sanitari valencià està absolutament preparat per a fer front a qualsevol eventualitat", ha dit, i la prioritat ara mateix és la prevenció i intensificar els esforços per a la identificació primerenca dels possibles casos.

A més, ha ressaltat l'"estreta col·laboració" amb el Ministeri de Sanitat perquè hi haja una unitat d'acció davant el virus i el contacte permanent per a actuar de la manera més pertinent "sense generar alarmismes innecessaris". De fet, segons ha explicat Puig, ahir va mantindre sengles converses amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

"Estem davant un virus contagiós però, en termes generals, d'una agressivitat controlada", ha destacat. Segons ha explicat, el telèfon gratuït activat aquest mateix dimecres per la Conselleria de Sanitat està a la disposició d'aquelles persones que presenten els símptomes -similars als de la grip- i que hagen visitat les zones declarades de risc pel Ministeri de Sanitat.

"En aquest moment no estem davant una emergència, hem d'actuar amb proporcionalitat, rigor i eficàcia en la detecció dels casos. Si ho fem així, crec que més prompte que tard aquesta situació se superarà", ha agregat.

NOMÉS S'INFORMARÀ DELS POSITIUS

Per la seua banda, la responsable de Sanitat ha avançat que a partir d'ara no s'informarà dels possibles casos de coronavirus que estan sent estudiats, sinó simplement d'aquells que donen un resultat positiu, ja que "són xifres que canvien en hores i fins i tot minuts i molts d'ells es descarten".

Preguntada sobre si s'han previst mesures preventives més enllà del telèfon habilitat, Barceló ha explicat que no s'està en "cap altre escenari" i ara com ara es treballa en la contenció i prevenció, atenent les persones que poden presentar un quadre compatible amb coronavirus. "En aquests moments no hi ha cap risc per a la salut pública", ha incidit.

Sí ha apuntat que se'n van a ampliar les analítiques a pacients ingressats en hospitals amb quadres greus i simptomatologia compatible l'origen de la qual no es coneix per a saber a què es pot deure el seu quadre mèdic. La consellera ha assenyalat que en termes generals es coneix que el coronavirus afecta especialment persones majors, l'estat de les quals es complica en tindre altres patologies prèvies.

Preguntada sobre si existeix algun desproveïment de màsqueres en algun centre sanitari, la consellera ha explicat que en aquests moments no té informació que així ho indique però el seu departament fa sempre "una valoració constant de l'inventari" que hi ha en els centres i si hi ha alguna manca "automàticament s'adoptaran mesures i es reposaran".

EL CAS DE CASTELLÓ

La responsable de Sanitat també s'ha referit al positiu registrat a Castelló, l'únic confirmat de moment a la Comunitat Valenciana: es tracta d'un home jove que roman "asimptomàtic" en l'Hospital de la Plana de Vila-real i "està bé".

Aquest home va viatjar a Milà recentment en un viatge d'oci i s'ha activat el protocol corresponent, cridant per telèfon a totes les persones amb les quals ha pogut relacionar-se per si poguera donar-se algun cas entre elles. També s'està en contacte amb les persones que haurien viatjat amb ell al nord d'Itàlia.

Barceló ha indicat que no es pot parlar de quarantena i ha assegurat que l'hospital en el qual està ingressat aquest home "treballa amb normalitat", per a tot seguit demanar als ciutadans que no facen cas a les boles que es difonen i s'informen per canals oficials.

ES VA INFORMAR AL VALÈNCIA CF I EMPRESARIS

D'altra banda, preguntada sobre el fet que la sotsdirectora general d'Epidemiologia, Hermelinda Vanaclocha, indicara que no sabia que una expedició de valencianistes havien viatjat a Milà per a assistir a la trobada entre l'Atalanta i el València CF, la consellera ha explicat que Salut Pública "no té informació d'allò que els ciutadans programen o els viatges que han realitzat".

A més, ha indicat que Sanitat va posar en coneixement del club, i també dels empresaris que havien viatjat a Milà, una sèrie de recomanacions a seguir, i ha insistit: "Salut Pública no té per què tindre informació de grups o individus que hagen pogut viatjar a una zona de risc".