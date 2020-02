Sanidad establece riesgo moderado de Covid-19 en España, pero bajo o muy bajo en zonas sin positivos

En la rueda de prensa para evaluar la situación del coronavirus, Simón ha indicado que, pese a que sea bajo en la gran mayoría de España, se ha establecido en moderado desde el pasado lunes 24 de febrero para "garantizar la sensibilidad" en la detección de casos por parte del sistema sanitario y para que estén en alerta tanto los ciudadanos como los profesionales ante la aparición de posibles síntomas que se puedan vincular al virus. Sanidad

"En nuestra evaluación de riesgos ya aparece como moderado, pero se tiene que adaptar a cada caso. En general, en España es bajo o muy bajo. Pero en alguna zona concreta alto o incluso muy alto. No todos estamos al mismo nivel de riesgo. En las zonas donde se identifican casos importados y en su entorno ese riesgo es claramente moderado. A nivel nacional, vamos a plantearlo como moderado, pero sigue siendo bajo. Es un riesgo que hay que adaptar a cada situación", ha explicado Simón.

Por otra parte, ha asegurado que la situación del coronavirus en España "no ha cambiado sustancialmente", aunque ha reconocido "preocupación" por el brote en el norte de Italia, dado el intercambio de personas entre el país transalpino y España. "La situación en España no ha cambiado sustancialmente, pero tenemos que tener cuidado. Es cierto que no estamos hablando de una enfermedad como otras que hemos tenido en el pasado, pero es nueva, y no queremos añadir enfermedades, sino quitarnos las que tenemos. Espero que no suponga un gran problema dado nuestro buen sistema sanitario", ha argumentado.

TODOS LOS CASOS SON IMPORTADOS

En cualquier caso, Simón ha señalado que todos los casos registrados hasta ahora en España son "importados" del norte de Italia y que los grupos donde han aparecido positivos están "controlados". Además, ha informado de que se está analizando el entorno de todos los contagiados ya confirmados para analizar posibles contagios.

El experto ha indicado que, en cualquier caso, se tomarán nuevas medidas si se modifica el riesgo de transmisión y se siguen detectando más casos. "Donde haya que tomar medidas extra, se tomarán", ha apuntado, pero ha recordado a la población que "no es necesario" utilizar mascarillas, y que solo sería "interesante" en pacientes con sintomatología. "No tiene ningún sentido el uso de mascarillas, y no es una opinión solo nuestra sino de la Organización Mundial de la Salud y de otros países", ha añadido.

Simón ha afirmado que durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado este martes, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas discutieron qué medidas aplicar si se cambiara de escenario en España. "Conceptualmente, no ha cambiado mucho de lo que teníamos hasta ahora. A medida que vaya siendo necesario aplicar medidas diferentes del escenario actual se comunicarían", ha agregado.

Nuevamente, ha rechazado la posibilidad de hacer controles de temperatura en los aeropuertos. "España no recomienda medidas de cribado, pero sí información. Tenemos que garantizar que todas las personas que vengan de viajes de países de riesgo estén bien informadas, esa sí es una medida eficaz. Los controles de temperatura son poco eficientes y nos pueden crear una falsa sensación de seguridad que hace que las medidas internas se puedan relajar. Es mejor una buena sensibilidad de detección de casos que el cribado masivo", ha apostillado.

"DESMITIFICAR" EL TÉRMINO PANDEMIA

Por otra parte, Simón ha animado a "desmitificar" términos como pandemia, ya que lo considera un concepto pasado. "En el mundo en el que vivimos hoy, con movilidad constante, obviamente hay términos que tenemos que desmitificar. El término pandemia pierde un poco de sentido. Ahora, a veces es más fácil que una enfermedad produzca casos en dos puntos del globo que a nivel local. Cuando el mundo se movía despacio, pandemia tenía un sentido muy claro, con la movilidad actual tiene otro. Pandemia ahora mismo es casi todo", ha expresado.

Sobre asuntos más científicos relacionados con el virus, ha aclarado que "no hay información" acerca de si es posible la reinfección. Pese a todo, ha reconocido que existe cierta posibilidad de positivos en personas que han dado negativo en un primer momento. "Cuando hacemos muestras a personas que han estado expuestas y dan negativo, pueden posteriormente ser positivas. No podemos asegurar que no haya reinfecciones, pero no hay información muy clara sobre. Puede pasar", ha apuntado.

Simón tampoco ha descartado la posibilidad de coinfección de gripe común y coronavirus. "No se ha registrado ningún caso de gripe y coronavirus. Fuera de China la probabilidad es prácticamente cero para saberlo. No tenemos información de que se hayan hecho análisis de ambos virus, pero podría ser. Si estas personas se van a casa sin síntomas, la probabilidad de contagio sería muy baja", ha concluido.

NUEVE CASOS POSITIVOS

Según las últimas cifras aportadas por Simón, España registra nueve casos positivos por coronavirus relacionados con el foco del virus registrado en el norte de Italia, y que se localizan en Tenerife (cuatro), Madrid (dos), Barcelona (2) y Castellón. Todos ellos deben ser confirmados ahora por el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

En Tenerife, se trata de un matrimonio de origen italiano que llegó a la isla el pasado día 17 de febrero y dos personas más que viajaron con ellos y tuvieron contacto directo con la pareja. El médico italiano y su mujer, que llevaban en la isla en torno a una semana, no presenta síntomas y muestra buen estado de salud, pero ambos siguen aislados en el Hospital de La Candelaria.

En Madrid, a última hora de este jueves se confirmaba el primer positivo por Covid-19 de un joven de 24 años que viajó al norte de Italia y que está ingresado con síntomas leves. Mientras que, a primera hora de esta mañana de este miércoles, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado un nuevo caso, también relacionado con Italia. El estado de salud de los dos jóvenes es "bueno" y en ambos casos se está realizando el estudio de los contactos directos que hayan tenido tanto en el ámbito personal como profesional.

En Cataluña, la infectada es una mujer italiana de 36 años residente en Barcelona que había viajado al norte de Italia del 12 al 22 de febrero, a la que se ha sumado un joven de 22 años que también ha viajado a Italia. La Conselleria de Salud de la Generalitat ha identificado y puesto en aislamiento domiciliario durante 14 días a 33 personas cercanas a ella. La paciente se desplazó el lunes al Hospital Clínic de Barcelona, donde se encuentra en aislamiento actualmente, y clínicamente está bien y presenta síntomas similares a la gripe. En Comunidad Valenciana, el positivo es un hombre que había acudido al hospital La Plana, en Villareal (Castellón), con síntomas compatibles con la enfermedad. Los primeros análisis han confirmado la presencia del virus.