PP acusa a la Diputación de "desmantelar" el Plan Provincial de Carreteras con un "recorte del 96 por ciento"

Según informa el PP en una nota de prensa, Hernández ha explicado que en el pleno provincial de este jueves, "el PSOE va a ejecutar el mayor recorte en la historia de la Diputación en materia de inversiones, recortando el Plan de Carreteras de los 9,6 millones de euros que se planificaron en 2019 a los 300.000 euros en los que quedará en 2020".

Por ello, la portavoz popular ha preguntado a José Entrena "qué piensa hacer con un Plan de Carreteras de 300.000 euros, que no da ni para pintar y señalizar las carreteras de nuestros pueblos".

Inmaculada Hernández ha señalado que esta nueva "improvisación" en la gestión presupuestaria de José Entrena responde al "supuesto olvido" de su gobierno de recoger en las cuentas para este año la aportación que le corresponde a la Diputación de Granada para financiar los caminos rurales en municipios de la provincia.

"Y como ya no tiene liquidez, pues ha decidido cargarse las inversiones para las carreteras provinciales", ha reclamado la portavoz del PP.

Hernández ha recordado que el grupo popular ya advirtió en una enmienda al presupuesto para 2020 que había dotación económica para el pago de los caminos rurales.

"Ya temíamos que este olvido no era casual, puesto que cuando la Junta de Andalucía estaba gobernada por el PSOE, José Entrena firmó un acuerdo conveniando que la Diputación afrontase el 30 por ciento del coste de esos caminos rurales. Sin embargo, nunca se contempló en el presupuesto esta partida y ahora que la Junta de Andalucía le ha requerido que cumpla su parte, Entrena no tiene la dotación presupuestaria para ello", ha detallado.

Y la única solución que ha encontrado el presidente socialista de la Diputación, según Inmaculada Hernández, es "atacar a las carreteras provinciales", siendo ésta "la mayor competencia que tiene la Institución Provincial.

"El grupo popular se opone absolutamente a ello, porque no se puede luchar contra la despoblación si lo primero que hacemos es dejar de invertir en las carreteras que conectan nuestros pueblos, porque si en un municipio no hay industrias, comercio o fábricas, no se puede trabajar en el campo ni mantener la industria agroalimentaria y ganadera es difícil que se genere empleo y riqueza, y que ese pueblo pueda vivir", ha expresado.