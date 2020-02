El modelo Baptiste Giabiconi, amante del fallecido Karl Lagerfeld, confiesa ser el principal heredero de su fortuna

No, por muchos rumores y habladurías que se hayan leído, e incluso por mucho que lo idolatrase y le quisiese, Choupette, la gata blanca e inmaculada de Karl Lagerfeld que hasta protagonizó sus propios anuncios publicitarios, no es la heredera principal de la fortuna del diseñador. Ese honor le corresponde a su amante, el modelo Baptiste Giabiconi.

El italiano habló por primera vez un año después del fallecimiento del alemán, rompiendo su silencio en el programa de la televisión francesa Sept à Huit (del canal TF1), para desvelar que él es quien heredará el patrimonio del modisto alemán, gran figura de la marca Chanel.

Giacobini, que tiene 30 años y que pasó los últimos diez al lado del kaiser, reveló que él aparece en primer lugar en el testamento de Lagerfeld y que le llegó a decir en una ocasión "No te preocupes, Baptiste. Estarás a salvo". También confesó que comparte la lista con otras seis personas y con su gata millonaria, que sigue al cuidado de Françoise, su ama de llaves.

Admitió que no sabe cuánto le corresponde exactamente, la cifra concreta, pero porque actualmente están aún tasándolo. "Estamos haciendo un inventario, que es un proceso muy largo: bienes raíces, muebles, arte, empresas, finanzas…", enumeró.

Baptiste Giacobini acudió al programa para promocionar su libro, que acaba de salir al mercado y en el que repasa en profundidad su relación con el diseñador y da detalles sobre cómo fue una relación que estuvo en boca de todos pero que nunca se llegó a confirmar.

"Karl no tuvo hijos. Realmente no tenía una familia a su lado y seguramente también era para llenar cierto vacío, cierta falta, cierta soledad. Él solo quería que yo fuera su hijo de una forma u otra", admitió el modelo, que conoció al kaiser cuando tenía 75 años y él 19.

Debutó en 2009 en la Couture SS y saltó a la fama, desfilando de forma estelar para Chanel y cerrando los espectáculos que se celebraban en la maison del modisto. Era como un hijo adoptado sin serlo, aunque "la idea nos complacía mucho".

"A menudo nos abrazábamos. Fue una relación filial, muy poderosa. Es un amor que no se puede describir", dijo y aseguró que fue su "espontaneidad", su "frescura" y "el hecho de no tener un código" las cualidades que conquistaron a Lagerfeld, a quien llamaba "mi Karl, mi pequeño Karl y, a veces, mi amor".

"Nunca hubo ninguna sombra de ambigüedad entre nosotros", apostilló, así como que durante las discusiones podían "decirse de todo" porque el conocido como emperador de la moda "odiaba las discusiones sobre intelectuales". En otros momentos, le colmó: "Karl era excesivo en todo. Fuimos a Colette, a Dior… quería saciarme. Decía: 'solo hay para el sinvergüenza'. Un sinvergüenza que llenó ese vacío, esa soledad".

Hay un tema, eso sí, sobre el que prefirió no hablar: la enfermedad de Lagerfeld, un cáncer de páncreas que se lo llevó cuando tenía 85 años. "Se camufló mucho, nunca hablaba de ello, no quería. Convirtió sus sesiones de quimioterapia en sesiones de acupuntura. Lo entendí. Respetaba su elección de no querer hablar de ello", rememoró.

Echa de menos sobre todo poder hablar con él, "poder llamarlo". "Lo extraño porque sentía que aprendía mucho de la vida con él. Pero ya es maravilloso haber pasado a su lado más de diez años", reconoció Giabiconi, a quien el modisto definió una vez como "la versión masculina de Gisele Bündchen: bien con ropa y, más aún, sin ella".