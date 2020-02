Coronavirus.- Ribó: "Hago un llamamiento contra la hipocondría, es importante normalizar la situación"

20M EP

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y el alcalde de València, Joan Ribó, han trasladado este miércoles un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía ya que han subrayado que "de momento no ha pasado nada". De hecho, el primer edil ha hecho "un llamamiento contra la hipocondría. Es importante normalizar la situación" mientras que Calero ha recalcado que "de momento, no está pasando nada alarmante. Hay alarma social cuando no debe haber".