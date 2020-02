Coronavirus.- Puig diu que "no hi ha cap previsió de cap tipus de suspensió" de les Falles

Així ho ha assegurat Puig després de la reunió mantinguda aquest dimecres en el Palau de la Generalitat amb diferents consellers, entre ells la titular de Sanitat, Ana Barceló, en ser preguntat sobre si s'ha previst alguna mesura preventiva relacionada amb les multitudinàries festes falleres, que atrauen visitants de diferents parts del món i comencen aquest diumenge amb la tradicional Crida.

"En aquests moments no hi ha cap tipus de tancament de fronteres i, per tant, no hi ha cap tipus de situació excepcional", ha assegurat, per la qual cosa "no hi ha previst cap tipus d'actuació d'aquestes característiques" i "si no canviara la situació, perquè efectivament tot pot canviar en el món", no s'ha plantejat cap suspensió.

A més, el president ha insistit que cal fer "una vida absolutament normal" i cal tractar aquest tema "des del rigor, sense alarmismes i amb la deguda proporcionalitat", ja que, per exemple, en aquests moments hi ha un ingressat per coronavirus i 440 casos greus de grip en la regió, 11 en la UCI i 42 morts en la present temporada.

"El sistema sanitari valencià està absolutament preparat per a fer front a qualsevol eventualitat", ha subratllat, la prioritat ara és la prevenció i identificació precoç dels possibles casos. Sobre les mesures de prevenció a adoptar, ha indicat que es prendran a nivell nacional perquè hi haja unitat d'acció i no "mesures parcials".