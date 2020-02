Puig dice que "no hay ninguna previsión de ningún tipo de suspensión" de las Fallas

Así lo ha asegurado Puig tras la reunión mantenida este miércoles en el Palau de la Generalitat con distintos consellers, entre ellos la titular de Sanidad, Ana Barceló, al ser preguntado sobre si se ha previsto alguna medida preventiva relacionada con las multitudinarias fiestas falleras, que atraen a visitantes de distintas partes del mundo y comienzan este domingo con la tradicional 'Crida'.

"En estos momentos no hay ningún tipo de cierre de fronteras y, por tanto, no hay ningún tipo de situación excepcional", ha asegurado, por lo que "no hay previsto ningún tipo de actuación de estas características y "si no cambiara la situación, porque efectivamente todo puede cambiar en el mundo", no se ha planteado ninguna suspensión.

Además, el 'president' ha insistido en que hay que hacer "una vida absolutamente normal" y hay que tratar este tema "desde el rigor, sin alarmismos y con la debida proporcionalidad", ya que, por ejemplo, en estos momentos hay un ingresado por coronavirus y 440 casos graves de gripe en la región, 11 en la UCI y 42 fallecidos en la presente temporada.

"El sistema sanitario valenciano está absolutamente preparado para hacer frente a cualquier eventualidad", ha subrayado, la prioridad ahora es la prevención e identificación precoz de los posibles casos. Sobre las medidas de prevención a adoptar, ha indicado que se tomarán a nivel nacional para que haya unidad de acción y no "medidas parciales".