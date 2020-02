Gómez (PSPV) diu que se segueix negociant acollir els Goya a València i afirma que hi ha "sensacions molt positives"

L'edil s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit juntament amb el president de l'Acadèmia de Valenciana de l'Audiovisual, Pep Llopis, per a presentar la III Trobada d'Acadèmies de Cinema i Audiovisual d'Espanya i Portugal, que se celebra aquest cap de setmana a València.

A Gómez se li ha preguntat si aquesta cita és "un primer pas" per a mostrar el múscul de la ciutat en el camp de l'audiovisual per a acollir els Goya i per les negociacions que es duen a terme per a açò.

Sobre aquest tema, la responsable municipal ha assenyalat que la III Trobada d'Acadèmies de Cinema i Audiovisual d'Espanya i Portugal a València "està pensat per a potenciar i reforçar el sector audiovisual valencià més que pel tema dels Goya, que és diferent". "Aquest projecte naix per a mostrar i visibilitzar la capacitat d'acció i el talent del sector àudiovisual valencià".

No obstant açò, Sandra Gómez ha destacat que segueixen obertes les "negociacions" i les "converses" amb l'Acadèmia de Cinema espanyola per a analitzar "les possibilitats" de València com a seu dels seus premis i amb l'objectiu de "poder acollir la gala".

"Des que es va organitzar la gala dels Goya hem mantingut trobades amb una delegació de l'acadèmia en la ciutat per a parlar sobre les possibilitats a nivell d'espais i de logística. Seguim en negociacions i converses i treballant amb poder acollir la gala", ha exposat.

Així mateix, interrogada per les condicions que es podrien exigir a València per a ser la ciutat d'entrega dels pròxims Premis Goya, la vicealcaldessa ha assegurat que "les sensacions són molt positives" i ha valorat, en aquest sentit, tant "el bon treball que s'està realitzant per part dels diferents agents del sector" com "la voluntat majoritària" en favor li l'iniciativa "de diferents representants institucionals" i "el treball que s'està realitzant entorn de l''Any Berlanga".

"ORGANITZAR GRANS ESDEVENIMENTS"

Per la seua banda, el president de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual ha assenyalat que espera que la trobada que aquest cap de setmana tindrà lloc a València servisca per a mostrar el "múscul" del sector valencià i la capacitat d'"organitzar grans esdeveniments".