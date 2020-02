Brie Larson se declara fan incondicional del videojuego 'Animal Crossing' y los fans la comparan con los personajes

Animal Crossing: New Horizons se estrena el próximo 20 de marzo en Nintendo Switch. Los fans están deseosos de que llegue el día, y así lo demuestran en Twitter. Quien se ha sumado a esta impaciencia colectiva es la actriz Brie Larson, que ha mostrado abiertamente en sus redes sociales lo que le gusta esta saga de videojuegos.

El pasado jueves tuvo lugar un Nintendo Direct donde mostraron más información sobre el título y, desde entonces, la oscarizada intérprete ha estado hablando en su Twitter de ello. Comenzó compartiendo una publicación de otra usuaria: "Retuitea si no has dejado de pensar en Animal Crossing: New Horizons y lo seguirás haciendo hasta el 20 de marzo de 2020".

"Estoy llorando", contestó poco después a un tuit donde mostraban los nuevos personajes del juego. Al día siguiente compartió un mensaje en el que otro fan mostraba su entusiasmo por la llegada del título y hablaba de Rese T. Ado, el topo que aparecía si no guardabas la partida.

"Vale, estoy emocionado por Animal Crossing, pero ¿tenemos más información sobre si esta bola furiosa y gritona va a volver a patearme el culo?", escribió el tuitero.

De hecho, ya en enero la protagonista de Capitana Marvel mostró su entusiasmo con la salida del nuevo modelo de Nintendo Switch temática de Animal Crossing.

Ante el fanatismo mostrado por la, sus seguidores comenzaron a comparar algunos de los looks de la protagonista de Capitana Marvel con los animales de la saga, hecho que encantó a la actriz. Toom Nook o Munchi son algunos de los personajes con los que la han comparado.

Literal actual facts https://t.co/3juY3x9eb8 — Brie Larson (@brielarson) February 25, 2020