Salud insta a personas con síntomas a llamar al 1-1-2 y no ir al hospital para evitar contagios

A través del 1-1-2, los posibles afectados serán informados de los mejores pasos a seguir en sus casos concretos. "Estamos llevando a los domicilios las muestras y el personal sanitario para intentar que, si hubiera un caso, por lo menos intentar que no se propague", ha indicado Villegas.

Así lo ha hecho saber el Villegas en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado por el presidente del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia, Francisco Miralles, tras mantener un encuentro con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.

Durante su intervención, el consejero ha confirmado que, actualmente, no hay ningún caso de infección por coronavirus confirmado en la Región de Murcia y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" porque el Servicio Murciano de Salud (SMS) está "preparado" para hacer frente a posibles casos de esta enfermedad.

ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO

Villegas ha señalado que la Consejería ha realizado este mismo miércoles videoconferencias con todos los centros de salud y con todos los coordinadores con el fin de actualizar los protocolos, porque el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social los cambió este martes.

Ahora, explica que se considera "casos" probables de infección por coronavirus no solo a las personas que tengan síntomas y hayan estado en China, sino también a los que hayan estado en Singapur, Japón, Corea del Sur, Irán y el norte de Italia.

El consejero ha recordado que este martes estuvo en Madrid, en una reunión entre el Ministerio y las comunidades autónomas, y ha destacado la "coordinación" y la "sintonía" existente entre las diferentes administraciones. "Es importante que haya ahora mismo una unión perfecta para abordar este tema, que es delicado", ha corroborado.

A este respecto, ha pedido "tranquilidad" porque "tenemos el mejor sistema nacional de salud y en la Región contamos con un excelente Servicio Murciano de Salud".

Ha destacado que los casos registrados en España son "importados" pero ha aclarado que eso no impide que la enfermedad pueda avanzar a una fase "superior", tal y como ha sucedido en Italia, con una diseminación comunitaria o contagios. En cualquier caso, ha asegurado que el sistema sanitario de España y de la Región "está preparado" para hacerle frente.

Asimismo, ha recordado que la Consejería también puso en marcha este martes un teléfono específico para información general de la población sobre el coronavirus y que es gratuito, el '900-121212'.

En definitiva, el consejero destaca que es "muy importante que haya tranquilidad" porque el miedo "es un enemigo". A su juicio, la población debe estar "tranquila" porque el sistema sanitario en la Región es "excelente". Ha admitido que es "probable" que en España suceda lo mismo que en Italia, pero ha asegurado que "estamos preparados para lo que pueda venir".

El principal cambio en los protocolos por parte del Ministerio consiste en que se hará un análisis a todas las personas ingresadas con neumonía y que no tengan un diagnóstico etiológico, es decir, que no se conozca su causa y no sea por gripe común, con el fin de descartar que el origen sea el coronavirus.

EL USO DE MASCARILLAS NO ESTÁ INDICADO PARA LA POBLACIÓN GENERAL

Villegas ha señalado que la enfermedad, por su contagio y síntomas, actúa de forma similar a la gripe, por lo que ha incidido en adoptar las mismas precauciones, como incidir en el lavado de manos, no entrar en contacto directo con las personas que tengan síntomas, con quienes se debe guardar una distancia de seguridad de unos dos metros.

De la misma forma, aconseja tener soluciones hidroalcohólicas y lavarse las manos cuando se haya tocado una superficie que pueda estar contaminada.

En este sentido, ha señalado que las mascarillas solo están aconsejadas para las personas que tengan síntomas, que estén tosiendo o con expectoración, y no está indicado su uso para la población en general. Y es que agotar las mascarillas cuando hay enfermos que las necesitan "es un error y un problema", según el consejero.

LOS CONTROLES EN FRONTERA "NO SIRVEN PARA NADA"

Al ser preguntado por si hay una situación de alarma, Villegas ha destacado que es una asunto "novedoso" y las cosas nuevas "llaman la atención". Con todo, ha insistido en que "tenemos que estar muy tranquilos". "Si estuviéramos en un país con un sistema de salud más deficiente, estaríamos más preocupados", señala.

Los indicadores por contagios y de afectación "no son muy preocupantes", pero ha pedido "prudencia" a la hora de entender esta enfermedad porque "ahora mismo está todo en estudio". Por ejemplo, explica que parece ser que afecta más a la población mayor y a quienes tienen afectaciones previas.

Al ser preguntado por si sería aconsejable incrementar las medidas de precaución, por ejemplo, en los aeropuertos, Villegas ha asegurado que eso "no sirve para nada". De hecho, señala que Europa no ha aconsejado tomar medidas en fronteras. No obstante, a los pasajeros que vengan de zonas en las que hay focos se les dará recomendaciones para que sepan qué hacer en caso de aparecer síntomas.

Y es que, añade, "en las fronteras en las que se ha tomado la temperatura se ha demostrado que no es útil". Además, las medidas deben estar en sintonía con lo que marca la UE y "de forma acorde al riesgo" porque tomar decisiones desproporcionadas "generan más alarma" y más miedo, algo que es "peligroso".

A este respecto, ha señalado que la Sanidad "tiene que estar funcionando" porque "tenemos todos los días infartos o íctus u hay que solucionar esos problemas".

Ha indicado que todos los casos de personas que proceden de Italia "se están estudiando" por lo que todas las comunidades autónomas tienen personas en estudio y están intentando detectar casos de manera precoz para poder contener los focos".

"Más que incidir en que hay casos en estudio, en el momento en el que apareciera un caso en la Región, nosotros seremos los primeros en publicarlo", según Villegas, quien explica que informar de forma frecuente sobre casos de estudio implica "someter a la población" a expectativas.

Este martes hubo tres casos negativos y este miércoles ha habido "nuevos caso" pero lo considera "lógico" debido al tránsito de personas y porque hace solo unos días llegaron a España 20.000 personas de zonas afectadas de Italia.

"LO NORMAL ES QUE LA ENFERMEDAD SE EXTIENDA"

Por su parte, Miralles ha reconocido que, dada la movilidad de las personas, "lo más natural es que ya haya algunos casos en España aunque sean de gente que ha venido de fuera y no haya habido contagios dentro del país". No obstante, considera que "lo normal" es que esta enfermedad "se extienda".

En este sentido, ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" porque es una infección vírica que "se infecta fácilmente" pero que tiene una letalidad "muy baja" que "no nos debe preocupar". Se trata, añade, de una epidemia "más", y ha ensalzado que "tenemos un sistema sanitario potente y unos excelentes profesionales".

Así, ha animado a "seguir las recomendaciones de los profesionales y de los técnicos de salud pública que están coordinados con el Minsiterio de Sanidad y con la Comunidad". Por ello, cree que "podemos estar tranquilos".