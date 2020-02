Coronavirus.- La Generalitat activa un telèfon per a les persones amb símptomes que hagen estat en països de risc

Així ho ha anunciat el president, Ximo Puig, que ha comparegut en roda de premsa juntament amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després d'una reunió en el Palau a la qual han assistit també els responsables de les àrees de Vicepresidència i Polítiques Inclusives (Mónica Oltra), Interior (Gabriela Bravo), Educació (Vicent Marzà), així com el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

Tant Puig com Barceló han llançat un missatge de "tranquil·litat" a la població, ja que "en aquests moments no hi ha cap risc per a la salut pública" i els esforços se centren en la contenció del virus per a evitar la seua propagació. Per açò, ha demanat "rigor i proporcionalitat" a l'hora d'actuar.

La responsable de Sanitat ha avançat que a partir d'ara no s'informarà dels possibles casos de coronavirus en estudi, sinó simplement d'aquells que donen un resultat positiu, ja que "són xifres que canvien en hores i fins i tot minuts i molts d'ells es descarten".

El cas de Castelló, l'únic confirmat de moment a la Comunitat Valenciana, es tracta d'un home jove que roman "asimptomàtic" en l'Hospital de la Plana de Vila-real i "està bé". Aquest home va viatjar a Milà recentment en un viatge d'oci i s'ha activat el protocol corresponent, cridant per telèfon totes les persones amb les quals ha pogut relacionar-se.