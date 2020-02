Las series del momento, a análisis en el II Congreso de Filosofía y Cine de la UCV

Así, los próximos días 28 y 29 de febrero, en el salón de actos de la sede de Santa Úrsula, investigadores y expertos estudiarán los aspectos antropológicos, políticos, éticos y estéticos de estos audiovisuales.

El cuento de la criada, 'Sucesor designado', 'Oh mi Venus', 'Princesa valiente', 'Show me a Hero', 'A dos metros bajo tierra', 'True detective', 'Mad men', 'Chernobyl', 'Andy Hardy', 'The booth at the end', 'The good doctor' y 'The good wife' son algunos de los títulos que serán puestos a examen para desentrañar sus aspectos antropológicos, filosóficos, éticos, estéticos y políticos.

Igualmente, 'Twin Peaks', 'Home', 'The Crown', 'Dilbert', 'American Gods', 'Juego de Tronos', 'Gigantes Downton Abbey', 'Sucession' o '(Des)Encanto', entre otras, darán la entrada a debates sobre la maternidad y los vínculos familiares, la lealtad, las relaciones afectivas o el reconocimiento de lo religioso en la cultura visual contemporánea.

Y es que, según señala el director del congreso, Guillermo Gómez Ferrer, "hoy la cultura bebe de las series y la gente se inspira en ellas". "Esto precisa un análisis y por eso hemos organizado este encuentro. El año pasado se hizo una aproximación al concepto de mitos que se perpetúa en el cine; en esta edición hemos escogido este soporte, que es, además, el que más consumen nuestros alumnos", añade en un comunicado.

La conferencia inaugural, titulada 'La felicidad de toda la humanidad. Verdad y sacrificio en Chernobyl', correrá a cargo de uno de los mayores expertos en series, Alberto García, de la Universidad de Navarra. Clausurará el catedrático de Antropología filosófica de la Universidad de Sevilla, Jacinto Choza, con un análisis de la condición narrativa del ser humano.

El congreso contará con investigadores de las universidades de Sevilla, Católica de Murcia, Politécnica de Valencia y Barcelona, así como con expertos fuera del ámbito académico, como Rafael Maluenda, que ha sido director de Cinema Jove durante diecisiete años.

"REFERENTE DE REFLEXIÓN SOBRE CULTURA AUDIOVISUAL"

Pensando en próximas ediciones, Gómez Ferrer subraya que el objetivo es "hacer de la UCV un lugar referente de reflexión filosófica sobre la cultura audiovisual". En este sentido, ha agradecido el trabajo que desarrollan los profesores José Sanmartín y José Alfredo Peris, precursores de las líneas de investigación abiertas en esta universidad sobre sendas disciplinas.

El próximo simposio es "una ocasión única porque es una manera de introducir la reflexión filosófica a través de un tema que les interesa mucho, como son las series". "Nuestra intención es despertarles preguntas a través de algo que conocen y les atrae con tal de que descubran, más allá del entretenimiento, una vía para comprender mejor al mundo y a la persona. Despertarles la mirada crítica ante la realidad", ha resumido.

De este modo, en función de los alumnos se ha diseñado el congreso, especialmente participativo. "No queríamos solo crear comunidad investigadora entre el profesorado, sino que el conocimiento llegue a nuestros estudiantes; de hecho, cuatro alumnos de Multimedia y Artes Digitales van a presentar comunicaciones en una sección pensada para ellos", señala Gómez Ferrer

Asimismo, cerca de 40 alumnos de este mismo grado presentarán una exposición sobre reinterpretación de series realizada para este evento. También la Orquesta UCV interpretará una selección de bandas sonoras cinematográficas.