Dos días de luto y suspensión de actividades en Aznalcóllar en señal de duelo por el crimen machista

Fernández ha indicado a Europa Press que conocía a la víctima y a su esposo por lo que "es doloroso que no se haya sabido antes la situación que se vivía para poder actuar". Afirma que era una "familia normal de cara a la ciudadanía y al Ayuntamiento" y que no se había hecho seguimiento alguno de la familia al no existir "indicios, reclamaciones o denuncias por parte de algún vecino".

"Los vecinos están conmocionados y totalmente destruidos. Nadie lo esperaba", señala, tras lo que ha condenado lo ocurrido y mostrado su repulsa ante unos hechos que han conllevado la cancelación de varios actos previstos estos días.

De hecho, José María Barrero, el director del colegio Zawiya, donde está escolarizado el niño de cuatro años, ha informado de que los colegios de la localidad han aplazado todos los actos previstos para la celebración del día 28 de Febrero en "solidaridad" con la familia del pequeño.

Para el regidor aznalcollero, todo ello "se hará en señal de luto por María del Mar y por todas esas víctimas que se van quedando atrás. Hay que hablar por ellos". Por ello, Fernández ha realizado un llamamiento a los ciudadanos para que avisen, aunque sea de forma anónima, para que "se puedan salvar vidas".

Igualmente, insta a los partidos en el Congreso y el Parlamento andaluz "a ponerse de acuerdo y dejar de pelear porque son casos muy graves que afectan a miles de mujeres que son asesinadas y niños que se quedan huérfanos". De este modo, pide implicación e inversiones en educación ante esta "asignatura pendiente en toda España".