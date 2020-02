Cayetano Martínez de Irujo cuenta que sus hermanos no lo visitan en el hospital: "No se antepone la humanidad"

Cayetano Martínez de Irujo ha visitado este miércoles el plató de Espejo público donde ha hablado de temas variados como su último ingreso en el hospital, hasta la distante relación que mantiene actualmente con sus hermanos.

El empresario ha aparecido en pantalla con las secuelas físicas que le ha provocado su accidente a caballo. El invitado tenía magulladuras en la zona de la boca y una mano vendada debido a la fractura del metacarpiano. Martínez de Irujo ha explicado que la caída fue debido a un despiste: "Ha sido culpa mía, nos caímos en el último salto", ha reconocido.

La presentadora, Susanna Griso, ha preguntado a su invitado cómo es la relación actual que mantiene con sus hermanos y si han ido a visitarle durante su último ingreso en el hospital. Cayetano Martínez de Irujo ha contado que solo ha recibido la visita de su hermano Fernando, con que confiesa estar más unido tras la publicación de sus memorias, y la llamada de Carlos.

"Mis hermanos mayores pueden sentir algún tipo de celo, mi madre me respetaba más"

"Es muy triste que no se anteponga la humanidad a cualquier opinión", ha añadido el entrevistado, tras reconocer que durante sus últimos problemas de salud estuvo "a punto de caer en una depresión".

El aristócrata ha explicado la estrecha relación que mantenía con su madre y ha reconocido que: "Mis hermanos mayores pueden sentir algún tipo de celo, mi madre me respetaba más". No obstante, el jinete ha condesado que considera que su hermana pequeña no tiene motivos de celo: "Eugenia siempre ha estado en un pedestal para todo el mundo", ha añadido".

El duque se pronunciado, también, respecto a la problemática que atraviesa el campo español y ha defendido que los agricultores, incluso sus propios trabajadores, sigan acudiendo a las manifestaciones hasta que la situación cambie. "La medidas que se han adoptado no resuelven nada, es sólo un parche", ha explicado el empresario.

Susanna Griso, además, ha preguntado al duque cuál es su opinión respecto a la alarma por el coronavirus, a lo que el entrevistado ha contestado que ocupa demasiado sitio en las parrillas de los medios de comunicación. Cayetano Martínez de Irujo ha comparado el virus con el revuelo que causó el 'procés' y ha reconocido que ambos temas le cansan para pronunciarse sobre el tema.