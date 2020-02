Toledo admet que el coronavirus afecta el flux comercial dels ports espanyols però confia que "dure poc"

Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans, després d'assistir al discurs del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, en l'esmorzar de 'Fòrum Europa. Tribuna Mediterrània', en ser preguntant per si el Covid-19 està tenint algun impacte en els comptes de resultats dels ports espanyols.

"Segur", ha respost Toledo. De fet ha recordat que fa unes setmanes, durant el sopar de l'Any Xinés a Espanya, la naviliera Cosco Shipping Lines ja li va traslladar que "havien tingut una baixada en els nolis tremenda", després que la Xina hi haja tancat molts centres de producció, i "això se'n va a veure reflectit en menor flux comercial", ha agregat.

Més enllà d'això, Toledo ha volgut posar en relleu que es tracta d'una qüestió "conjuntural" que espera que "dure poc" i que puga tornar a la normalitat.

"PREPARATS"

Així mateix, el responsable de Ports de l'Estat ha assegurat que els ports espanyols "tenen elements per a controlar qualsevol tipus de qüestió", disposen d'un responsable de Sanitat i tenen els seus protocols establits. "No tenim per què intranquil·litzar-nos i no vaig a contribuir a aquest pànic que va molt més allà de la importància que té el coronavirus", ha conclòs.

En la mateixa línia es pronunciava el conseller Arcadi España durant la seua intervenció en assenyalar que tots els departaments de la Generalitat estan "preparats i a l'espera de rebre les instruccions necessàries per part dels servicis sanitaris, tant del Govern d'Espanya, de la Unió Europea i del Govern valencià".

I és que són "temps difícils", ha dit, en els quals "l'alarma que viu la Xina amb l'epidèmia del coronavirus és de conseqüències econòmiques i socials encara imprevisibles", ha apuntat.