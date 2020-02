Estilo sobrio, sala Tàpies y el papel de Castells: Sánchez se prepara para recibir a la delegación del Govern en la ‘mesa de diálogo’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se prepara para recibir esta tarde, a partir de las 16.30 horas, a la delegación elegida por el Govern catalán para constituir la ‘mesa de diálogo’, que espera que sea el inicio de la búsqueda de una solución política para la crisis de Cataluña. También, que facilite el camino hacia la aprobación de los Presupuestos para 2020, que este jueves tendrá su prólogo en la votación clave en el Congreso del techo de gasto.

De momento, ninguno de los dos socios del Govern, JxCAT y ERC, quiere desvelar el sentido de su voto al techo de gasto, el paso previo para que Hacienda termine de ultimar el proyecto de Presupuestos. Esto es clave para la supervivencia del Gobierno y la ministra, María Jesús Montero, ha recordado este miércoles a los independentistas que también será clave para el diálogo sobre Cataluña.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Montero ha esperado que el “diálogo fluya” y también ha recordado a la Generalitat que para hacerlo “posible” es necesario que el Gobierno tenga “estabilidad”, la que le daría tener aprobadas las cuentas para 2020, que podrían prorrogarse más adelante asegurando al Ejecutivo prácticamente la legislatura.

La votación de este jueves será, a ojos del PSOE, el “termómetro” para saber si la ‘mesa de diálogo’ ha empezado con buen pie. Pero antes de poder sacar conclusiones, aún tiene que desarrollarse el encuentro entre las delegaciones de los dos gobiernos, a la que, como anfitrión, Sánchez quiere imprimir importancia pero sin convertirla en algo excepcional en las formas.

Por eso, este miércoles no se replicarán en La Moncloa los honores con los que el presidente catalán, Quim Torra, le recibió a él el 6 de febrero en el Palau de la Generalitat. En una cuidada ceremonia de recepción, el presidente del Gobierno llegó en comitiva hasta la puerta, donde fue recibido por Torra antes de que ambos pasaran revista a la Guardia de Honor de los Mossos d’Esquadra.

GRÁFICO: Quién es quién en la mesa de negociación Carlos Gámez

En Moncloa será mucho más sobrio. Se espera que el presidente Sánchez reciba en la escalinata del edificio principal del complejo de La Moncloa a la delegación de la Generalitat. Si le acompaña la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, o incluso también los cinco ministros que forman parte de su equipo está todavía por decidir. También lo está saber si Sánchez acudirá a saludar a los políticos catalanes al pie de las escaleras, que indicaría una mayor deferencia, o si los esperará en la parte superior.

En lugar del paseo por los patios y pasillos del imponente edificio gótico sede de la Generalitat, Sánchez, Torra y quienes los acompañen posarán para la prensa antes de entrar en el edificio, a la denominada sala Tàpies, donde suele recibir a las visitas. Es la estancia con sillones blancos que habitualmente aparece en las fotografías. Es allí donde tendrá lugar la reunión, en una mesa habilitada para este efecto.

Intervenciones

La primera sesión de la ‘mesa de diálogo’ no tiene orden del día y no se espera que sea breve. Podría durar unas dos o tres horas, según cálculos a priori. El presidente del Gobierno hablará en primer lugar y después lo hará el presidente de la Generalitat. A partir de ahí, empezará un diálogo no reglado, más allá de que se espera que los socios de ambos gobiernos -dos por cada uno, PSOE y Unidas Podemos y JxCAT y ERC- tomen la palabra.

Aquí se dan dos circunstancias distintas. Por lo que respecta a la delegación del Gobierno central, la ausencia del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias -aquejado de una “fuerte amigdalitis” que anoche le obligó a suspender su agenda- no solo ha dejado en minoría al equipo de Sánchez con respecto al de Torra, sino que supondrá que el otro miembro de Unidas Podemos, el ministro de Universidades, Manuel Castells, probablemente ganará peso. Ya estaba dispuesto que interviniera, porque dentro de Unidas Podemos él representa a la formación catalana En Comù Podem, pero sin Iglesias en la sala quedará como el único representante de los morados.

División en el independentismo

La situación por lo que respecta a la delegación de la Generalitat es diferente y más complicada. JxCAT y ERC llegan a Madrid este miércoles muy distanciados, pensando ya en las próximas elecciones catalanas y con posiciones muy distintas sobre cómo debe encararse el diálogo con el Gobierno central.

Tanto es así, que existe expectación por parte de la delegación que preside Sánchez por saber cómo se plasmará en la reunión de este miércoles. Así, se da prácticamente por seguro que después de Torra quiera intervenir su vicepresidente y posible candidato de ERC, Pere Aragonés. El primero previsiblemente defenderá la autodeterminación, la celebración de un referendum de independencia y también que la ‘mesa’ tenga un mediador entre las partes.

Aragonés liderará en la ‘mesa’ un partido que de momento ha renunciado a la unilateralidad y también al mediador que el Gobierno central rechaza de plano. Además, ERC también ve con buenos ojos la pretensión de Sánchez de abrir la ‘mesa de diálogo’ haciendo un diagnóstico de las causas que han conducido la situación en Cataluña a la crisis actual.

Junto a este análisis, Sánchez volverá a plantear este miércoles las 44 medidas de la “agenda del reencuentro” que ya presentó a Torra en la reunión que mantuvieron en Barcelona a principios de este mes. En su momento, los independentistas ya las rechazaron como cuestiones que deberían tratarse en la 'mesa de diálogo' por considerarlas asuntos lejos las cuestiones políticas que ellos quieren tratar en este foro.