El abogado de Peralta dice que "sólo hay difamaciones" y "ninguna prueba directa" contra el exdirectivo de Osasuna

En sus conclusiones definitivas en el juicio del caso Osasuna, el letrado de Peralta ha destacado que su cliente "estuvo 23 meses como vocal de la Junta, sin firma en los bancos y sin titulación académica ni formación alguna en temas de cuentas o algo que se le parezca".

"No hay ni un solo documento donde se diga que haya tocado dinero y no hay ninguna prueba directa", ha argumentado el abogado, quien ha subrayado que "no pueden confundirse los indicios con las sospechas".

En su opinión, en este caso "sólo hay difamaciones" y "tratar de desacreditar a determinadas personas que en una primera instancia fue conseguido y con mucho éxito, por cierto, por parte de una única fuente". "La fuente viciada es el señor Vizcay", ha destacado el abogado, para quien la declaración del exgerente ante la Liga de Fútbol Profesional "ni ha sido voluntaria ni ha sido sincera".

En este sentido, el abogado de Peralta ha lamentado el "daño moral" que se ha realizado a su acusado, al que la fiscal pide 12 años y 5 meses de prisión por los delitos de apropiación indebida, falsedad contable y corrupción deportiva, y ha insistido en la idea de que "no hay nada que acredite que Peralta se haya apropiado de una cantidad".

"Este señor no ha cogido un dinero que no era suyo, no se apropió", ha alegado el letrado, para agregar que lo que recibió Peralta fue "un justo pago a la labor que hizo durante los dos años que estuvo en la Junta Directiva". Según ha indicado, estas dietas "salen" de la asistencia a las juntas directivas o las salidas a partidos, por lo que, a su juicio, "el dinero está perfectamente justificado".

Ha afirmado así que "por encima de difamaciones y calumnias no se le ha encontrado ninguna manera de conseguir dinero" del club y, sobre el delito de falsedad contable que se le imputa, ha argumentado que las cuentas anuales "se firmaron, como las firmó la gestora", así como otros miembros de la Junta Directiva que no están siendo juzgados en este caso. "El puesto de Peralta era de vocal, no era responsable de las cuentas", ha subrayado.

"LA ACTUACIÓN DE LA LIGA DEJA MUCHO QUE DESEAR"

Por otro lado, el letrado de Jesús Peralta ha sido muy crítico con la Liga de Fútbol Profesional y ha considerado que "su actuación en este mal llamado caso Osasuna deja mucho que desear".

Ha rebatido el abogado los argumentos dados por la Liga para pedir la condena de los acusados y ha criticado que "se nos diga que la única prueba que tienen de cargo es Vizcay y que lo esgriman haciéndose adalides del juego limpio". "Esta persona no ha declarado de forma voluntaria y esto ha estado encima de todo este procedimiento", ha agregado.

Para el letrado, "no se puede ser pirómano y bombero a la vez" y ha acusado a la Liga de "utilizar a Osasuna". "Ha encontrado a un club pequeño, histórico, con valores y una gran afición y ha hecho escarnio de él", ha lamentado.

Ha criticado, además, que el presidente de la Liga, Javier Tebas, al que ha llamado "don Javier del gran poder", "ha encargado auditorías, pone detectivas y llama a sus amigos contaminados, Quique Pina (expresidente del Granada) y Carlos Suárez (expresidente del Valladolid)". Y ha afirmado que "no podemos compartir ni una de las cosas que han comentado desde la Liga".

Asimismo, sobre los presuntos amaños, el abogado de Peralta ha remarcado que los jugadores, entrenadores y árbitros que han comparecido como testigos "están ajenos a cualquier figura de amaño". Y ha criticado que Vizcay "no se ha conformado sólo con pegar contra las personas que tenía al lado en la Junta Directiva, sino que ha pegado también contra jugadores".

El abogado ha concluido su informe de conclusiones argumentado que "si alguien ha colaborado con la Justicia ha sido Peralta", por lo que, según ha expuesto, si a alguien hay que aplicarle la atenuante de colaboración es a él, si finalmente la sala decide condenarle.