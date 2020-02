El salari mitjà en la Comunitat creix un 3,5% fins als 1.543€, el major increment des de 2009

El salari mitjà en la Comunitat Valenciana va créixer en finalitzar 2019 un 3,5% i se situa en els 1.543 euros, el major increment des de setembre de 2009. Aquesta regió és, al costat d'Aragó i Galícia, "l'única autonomia que experimenta un increment del seu salari mitjà superior al 3%".

Així ho reflecteix el 'Monitor Adecco d'Oportunitats i Satisfacció en l'Ocupació', que també posa en relleu que el poder de compra del salari en la Comunitat s'ha incrementat un 2%. Des de 2016, subratlla l'anàlisi, el salari mitjà d'aquesta autonomia no guanyava tant de poder de compra. De fet, fa tan sols un any, el poder adquisitiu del salari valencià perdia un 3,2%.

L'increment del poder de compra registrat equival a més de 250 euros anuals. No obstant això, la capacitat de compra del salari mitjà valencià perd 103 euros anuals en comparació amb el de Catalunya, al mateix temps que guanya 293 euros/any en relació amb el de la Comunitat de Madrid.

Des d'Adecco ressalten, a través d'un comunicat, que la Comunitat Valenciana obté el major increment en el Monitor (+12,1%), la qual cosa li permet passar de la sisena plaça a la tercera.

Per contra, l'informe constata que la sinistralitat laboral no deixa d'augmentar des de 2013. En el quart trimestre de 2019 s'han registrat 63,2 accidents laborals per cada 10.000 ocupats, la dada més alta des de juny de 2010 (+7,3% interanual). Tot i l'augment, superior a la mitjana espanyola, l'autonomia valenciana presenta la tercera menor sinistralitat a nivell autonòmic.

Quant al nombre d'aturats de llarga duració, continua en descens quan s'observa la comparació interanual, però en la segona meitat de l'any va tornar a incrementar-se. Així, els 109.500 desocupats de llarga duració que hi ha actualment en l'autonomia valenciana són la dada més alta de 2019 però la més baixa dels huit anys anteriors.

D'altra banda, el Monitor apunta que en la Comunitat Valenciana el número dels qui cobren l'assegurança de desocupació ha crescut en 13.200 persones durant 2019. En total, són 197.200 les persones que cobren una prestació per desocupació, la major proporció d'aturats coberts per a aquesta autonomia des de març de 2009.

Dades nacionals

Tenint en compte les dades de tot l'Estat, el salari mitjà, en termes nominals, va aconseguir màxims històrics en tretze comunitats autònomes en finalitzar 2019, encara que la bretxa salarial entre les regions que millor paguen (País Basc i Madrid) i la que menys (Extremadura) continua mantenint-se entorn dels 600 euros.

En concret, totes les comunitats amb excepció d'Andalusia, Castella-la Manxa, Extremadura i Múrcia van registrar al tancament de l'any passat el salari mitjà nominal més alt de la seua història, la qual cosa va provocar que el salari mitjà del conjunt d'Espanya se situara també en màxims, amb 1.695 euros mensuals, un 2,2% més que a tancament de 2018 i la seua major alça des del primer trimestre de 2010.

En l'últim trimestre de l'any passat i per tercer trimestre consecutiu, van pujar els salaris mitjans de totes les comunitats, la qual cosa no succeïa des de l'exercici 2010.

Ara bé, continua existint una important bretxa regional, que oscil·la entre els 1.990 euros de mitjana de País Basc i Madrid i els 1.375 euros mensuals d'Extremadura. Així, la distància entre aquestes comunitats es va situar en finalitzar l'any passat en 615 euros, enfront dels 619 euros d'un any abans.

Al costat de Madrid i País Basc, el salari mitjà d'altres tres regions supera la mitjana nacional de 1.695 euros mensuals. És el cas de Navarra (1.848 euros), Catalunya (1.811 euros) i Astúries (1.704 euros). La resta se situen per davall de la mitjana espanyola, ocupant Extremadura (1.375 euros), Murcia (1.450 euros), Canàries (1.477 euros), Castella-la Manxa (1.492 euros) i Andalusia (1.495 euros) les últimes posicions, amb els salaris més baixos de tota Espanya.

Totes les comunitats guanyen poder de compra

En descomptar la inflació de l'evolució del salari mitjà, Adecco conclou que totes les regions van guanyar poder adquisitiu en l'últim any. L'IPC no va arribar a l'1% en cap comunitat en 2019, mentre que en cap comunitat els salaris van pujar menys d'un 1,4% de mitjana.

Ampliant el camp d'anàlisi als últims huit trimestres, el Monitor posa en relleu que durant els últims dos anys, el salari mitjà del conjunt d'Espanya ha guanyat un 1% de poder compra, en contrast amb el 2,2% que perdia un any abans.

Les comunitats que més poder de compra han guanyat en els últims dos anys són Galícia (+2,9%), Balears (+2,6%), Catalunya (+2,2%), Canàries (+2,1%) i Comunitat Valenciana i Aragó (+2%). Per contra, quatre regions han perdut poder adquisitiu en els últims dos anys: Castella-la Manxa (-2,1%), Múrcia i Andalusia (-0,8% en tots dos casos) i La Rioja (-0,3%).

D'acord amb aquest estudi, en el qual s'analitzen diverses àrees del mercat laboral (remuneració, seguretat laboral, desenvolupament professional, conciliació i conflictivitat laboral), Balears, amb una qualificació de 7,3 punts, és la millor autonomia per a treballar. Li segueixen Catalunya (7 punts) i Comunitat Valenciana (6,9 punts).

En el costat oposat, entre les autonomies que reben menor puntuació, es troben Astúries (4,8 punts), Castella-la Manxa (5,1 punts), Canàries (5,2 punts) i Andalusia (5,3 punts).