Gómez (PSPV) expressa el seu suport a Fuset: "Renuncia a una important part de la gestió i visibilitat política"

Així ho ha asseverat Gómez, que ha assistit a l'esmorzar informatiu del conseller de Política Territorial, Arcadi España, en el 'Fòrum Europa. Tribuna Mediterrània', a preguntes dels mitjans sobre la renúncia temporal de Pere Fuset (Compromís) a les seues competències de la Regidoria davant la seua situació judicial, després que el Jutjat d'Instrucció número 18 de la ciutat haja acordat l'obertura de juí oral per l'accident laboral en el muntatge de les graderies dels concerts de Vivers del 2017 en el qual va morir un treballador.

Sandra Gómez ha manifestat, "com a companya de govern i com a amiga des de fa anys", el seu "respecte, afecte i suport" a Fuset. "Estic orgullosa de la decisió que ha pres; sé el difícil que ha sigut per a ell i també la situació en la qual es troba a les portes de les nostres festes", ha incidit.

La representant del PSPV ha defès que Fuset renuncia d'aquesta manera "a una important i inqüestionable part de la gestió i visibilitat política com és l'àrea les Falles". I ha agregat: "Ha fet un pas al costat fins que es resolga el procediment judicial i de forma unànime es fa una valoració positiva per part de la majoria de la societat".

LAMENTA EL "PARTIDISME I POLITIQUEIG" DEL PP

Gómez ha criticat, no obstant aixó, l'actitud de "part de l'oposició" en referència al PP, que "ens té acostumats al partidisme i al politiqueig".

S'ha dirigit als 'populars' per a recordar-los que "segueixen mantenint imputats en el seu grup, ja que el secretari del seu grup segueix imputat per un cas de corrupció i no han pres cap mesura sobre aquest tema". "Consells done que per a mi no tinc", ha sentenciat.